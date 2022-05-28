В Хельсинки прибыли четыре корабля НАТО

Заходы военных судов в финские порты – это выражение поддержки стране, которая подала заявку на членство в НАТО, считает Юсси Ямсен, командующий ВМС Финляндии.

"Мы трактуем эти визиты как выражение солидарности, и в последнее время заметно, что интерес к Финляндии значительно вырос. Мы считаем важным то, что военные суда НАТО заходят в Хельсинки", - заявил он.

В пятницу Министерство обороны Финляндии сообщило, что в стране увеличится количество международных военных учений. На оставшуюся половину 2022 года запланировано еще 20 различных мероприятий боевой учебы, из которых восемь – новые.