В хельсинском районе Хернесаари в порту пришвартованы четыре корабля НАТО, прибывшие из США, Германии и Франции. Американское и немецкое суда участвовали в военных учениях в Балтийском море, передает Yle.
В Хельсинки прибыли четыре корабля НАТО
Заходы военных судов в финские порты – это выражение поддержки стране, которая подала заявку на членство в НАТО, считает Юсси Ямсен, командующий ВМС Финляндии.
"Мы трактуем эти визиты как выражение солидарности, и в последнее время заметно, что интерес к Финляндии значительно вырос. Мы считаем важным то, что военные суда НАТО заходят в Хельсинки", - заявил он.
В пятницу Министерство обороны Финляндии сообщило, что в стране увеличится количество международных военных учений. На оставшуюся половину 2022 года запланировано еще 20 различных мероприятий боевой учебы, из которых восемь – новые.
Новые военные учения – это часть подготовки к промежуточному этапу вступления в Североатлантический альянс и потенциальным попыткам России вмешаться в процесс одобрения финской заявки, заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.