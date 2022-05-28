Из чиновников больше всего с лоббистами встречался министр здоровья и труда Танель Кийк

Обзор, сделанный в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Эстония без коррупции», показывает, что наибольшему давлению со стороны лоббистов подвергался министр здоровья и труда Кийк, который в рассматриваемый период — во 2-4 кварталах — встретился с лоббистами целых 52 раза. Большинство встреч Кийка так или иначе касались вопросов коронавируса, ограничений и вакцинации.

Работавший в изучаемый период министром окружающей среды Тынис Мельдер (Центристская партия) встречался с лоббистами 45 раз. Например, 17 мая он говорил с представителями Союза владельцев частных лесов и Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности о мире в лесах на период гнездования. Столько же встреч провел тогдашний вице-канцлер Министра социальных дел, то есть подчиненный Танеля Кийка, Стен Андреас Эрлих, который ушел в отставку в начале апреля этого года. Далее в рейтинге премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), которая встречалась с лоббистами 35 раз.