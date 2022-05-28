С апреля по декабрь прошлого года самому большому давлению со стороны лоббистов подвергался министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия), говорится в опубликованном Министерством юстиции обзоре встреч между лоббистами и учреждениями, пишет Postimees.
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Из чиновников больше всего с лоббистами встречался министр здоровья и труда Танель Кийк
Из чиновников больше всего с лоббистами встречался министр здоровья и труда Танель Кийк
Обзор, сделанный в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Эстония без коррупции», показывает, что наибольшему давлению со стороны лоббистов подвергался министр здоровья и труда Кийк, который в рассматриваемый период — во 2-4 кварталах — встретился с лоббистами целых 52 раза. Большинство встреч Кийка так или иначе касались вопросов коронавируса, ограничений и вакцинации.
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