Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм предостерег от клеймления всей политики в отношении России последних десятилетий как ошибочной, передает DW.
Глава промышленников ФРГ: не вся политика в отношении России была ошибочной
"Немецкая экономика, безусловно, несет долю ответственности. Благодаря географическому положению Германия имела доступ к дешевому трубопроводному газу из Сибири. Не пользоваться эти конкурентным преимуществом было бы ошибкой в экономическом плане", - сказал он в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном в субботу, 28 мая.
"Никто не мог себе представить, что какой-то российский президент полностью распрощается с цивилизационным минимальным консенсусом мирового сообщества. Это была историческая ошибка, я признаю это. Но это отнюдь не означает, что вся политика в отношении России за последние 20 лет была ошибкой, как утверждают многие", - указал Русвурм.
Избегать односторонней зависимости
Глава BDI подчеркнул, что Германия больше никогда не должна становиться столь зависимой от какой-либо страны, как в случае с Россией.
"Нужно честно признать, что нам и сегодня не справиться с последствиями отказа от российских газовых поставок. Экономика и федеральное правительство тут согласны. Предприятия должны гораздо шире диверсифицировать закупки и искать новые рынки сбыта. Это менее экономно, чем фокусироваться лишь на нескольких крупных поставщиках и нескольких крупных странах, но зато позволит избежать односторонней зависимости", - пояснил Зигфрид Русвурм.