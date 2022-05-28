Глава промышленников ФРГ: не вся политика в отношении России была ошибочной

"Немецкая экономика, безусловно, несет долю ответственности. Благодаря географическому положению Германия имела доступ к дешевому трубопроводному газу из Сибири. Не пользоваться эти конкурентным преимуществом было бы ошибкой в экономическом плане", - сказал он в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном в субботу, 28 мая.

"Никто не мог себе представить, что какой-то российский президент полностью распрощается с цивилизационным минимальным консенсусом мирового сообщества. Это была историческая ошибка, я признаю это. Но это отнюдь не означает, что вся политика в отношении России за последние 20 лет была ошибкой, как утверждают многие", - указал Русвурм.

Избегать односторонней зависимости

Глава BDI подчеркнул, что Германия больше никогда не должна становиться столь зависимой от какой-либо страны, как в случае с Россией.