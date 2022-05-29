Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ

Авиабаза находится на линии Северного полярного круга в семи км от Рованиеми, который считается местом жительства Санта-Клауса.

В декабре прошлого года финские власти сообщили, что намерены закупить у США 64 истребителя F-35 для замены устаревших F/A-18. Первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году, а остальные затем на базах на юге страны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство 17 мая одобрили решение парламента о вступлении в НАТО.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 24 мая заявил, что Россия будет обязана отреагировать на угрозу со стороны НАТО в случае расширения инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс.

"В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он считает, что НАТО является не оборонительным, а "агрессивным наступательным военным блоком".

"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель", - сказал Патрушев.

Ранее стало известно, что два корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки.

Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции.