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Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ

Интерфакс
Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ
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U.S. Air Force F-35A Lightning II’s from Hill Air Force Base returned to Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, to rejoin the 380th Air Expeditionary Wing on Nov. 16, 2019 for their second combat deployment. The F-35 is a stealth, 5th generation fighter, multirole combat aircraft designed for ground attack and air superiority missions. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Joshua Williams)
U.S. Air Force F-35A Lightning II’s from Hill Air Force Base returned to Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, to rejoin the 380th Air Expeditionary Wing on Nov. 16, 2019 for their second combat deployment. The F-35 is a stealth, 5th generation fighter, multirole combat aircraft designed for ground attack and air superiority missions. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Joshua Williams) Фото: Tech. Sgt. Joshua Williams

Финляндия планирует разместить первую группу истребителей пятого поколения F-35 американского производства, которые поступят на ее вооружение в 2026 году, на авиабазе в районе города Рованиеми на севере страны, сообщают финские ВВС.

Авиабаза находится на линии Северного полярного круга в семи км от Рованиеми, который считается местом жительства Санта-Клауса.

В декабре прошлого года финские власти сообщили, что намерены закупить у США 64 истребителя F-35 для замены устаревших F/A-18. Первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году, а остальные затем на базах на юге страны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство 17 мая одобрили решение парламента о вступлении в НАТО.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 24 мая заявил, что Россия будет обязана отреагировать на угрозу со стороны НАТО в случае расширения инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс.

"В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он считает, что НАТО является не оборонительным, а "агрессивным наступательным военным блоком".

"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель", - сказал Патрушев.

Ранее стало известно, что два корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки.

Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции.

Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО. Президент США Джо Байден пообещал поддержать Финляндию и Швецию до вступления в альянс.

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