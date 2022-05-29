Финляндия планирует разместить первую группу истребителей пятого поколения F-35 американского производства, которые поступят на ее вооружение в 2026 году, на авиабазе в районе города Рованиеми на севере страны, сообщают финские ВВС.
Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ
Авиабаза находится на линии Северного полярного круга в семи км от Рованиеми, который считается местом жительства Санта-Клауса.
В декабре прошлого года финские власти сообщили, что намерены закупить у США 64 истребителя F-35 для замены устаревших F/A-18. Первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году, а остальные затем на базах на юге страны.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство 17 мая одобрили решение парламента о вступлении в НАТО.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 24 мая заявил, что Россия будет обязана отреагировать на угрозу со стороны НАТО в случае расширения инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс.
"В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Он считает, что НАТО является не оборонительным, а "агрессивным наступательным военным блоком".
"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель", - сказал Патрушев.
Ранее стало известно, что два корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки.
Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции.
Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО. Президент США Джо Байден пообещал поддержать Финляндию и Швецию до вступления в альянс.