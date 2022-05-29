Китай запретил полеты национализированных Россией самолетов в своем воздушном пространстве

Речь идет о пяти самолетах с "двойной регистрацией", которые "не соответствуют требованиям ICАО (Международная организация гражданской авиации)", процитировал собеседник уведомление CAAC. Если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется "с соответствующими штрафными санкциями".

Интерфакс направил запрос в "Авиастар-ТУ". В Росавиации отказались от комментариев.

Исходя из данных сервиса Airfleets, все пять упомянутых Boeing имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах. Из данных FlightRadar24 следует, что четыре из них за последнюю неделю летали в Китай. Всего в парке "Авиастар-ТУ" шесть Boeing 757 и еще три Ту-204.

Как сообщалось, в марте в рамках антироссийских санкций Минторг США обнародовал список из принадлежащих авиакомпаниям РФ Boeing, обслуживание которых запрещено за нарушения правил экспортного контроля. Среди них - пять Boeing 757 "Авиастар-ТУ".