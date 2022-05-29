Вс, 29.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Эстонии в прошлом году было выявлено 474 случая страхового мошенничества

rus.postimees.ee
В Эстонии в прошлом году было выявлено 474 случая страхового мошенничества
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Kas helistada politseisse või kindlustusse? Parkida auto või mitte? Vahetult pärast liiklusõnnetust võib tekkida mitu olulist küsimust, mille vastuste teadmine aitab täbarast olukorrast kergemini välja tulla. 
Kas helistada politseisse või kindlustusse? Parkida auto või mitte? Vahetult pärast liiklusõnnetust võib tekkida mitu olulist küsimust, mille vastuste teadmine aitab täbarast olukorrast kergemini välja tulla. Фото: Arvo Meeks

По данным Союза страховых компаний Эстонии (ССОЭ), в прошлом году было выявлено 474 случая страхового мошенничества, в ходе которых пытались выманить более одного миллиона евро. 63% мошенников лишились возмещения, а в 30% случаев их возмещение было уменьшено. Страховые компании обратились в полицию с заявлением о возбуждении уголовных дел в отношении девяти страховых махинаций.

По словам Юлли Рейметс, руководителя сферы предотвращения убытков ССОЭ, мошенничество со страховкой обычно приводит к потере возмещения. «Часто не знают, что обман страховщика может привести даже к уголовному преследованию. Выясняя последствия, некоторые мошенники сами отказываются от возмещения», — сказал Рейметс.

«В половине случаев сумма мошенничества составляла менее 1000 евро, в десятой части дел рассматривалось более 3000 евро, а в 12 случаях сумма мошенничества превышала 20 000 евро. Более крупные суммы пытались выманить с помощью инсценированных или умышленно вызванных дорожно-транспортных происшествий и актов вандализма», — пояснила Рейметс.

В прошлом году увеличилось количество мошенничеств, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, на которые приходится 56 процентов всех страховых мошенничеств. Количество мошенничеств со страхованием жилья также увеличилось, составив 22 процента страховых мошенничеств. Почти половина из них была связана с протечками труб или другими повреждениями, вызванными водой. Участились попытки востребовать компенсацию от другой страховой компании за поломку того же телевизора или другого оборудования.

В прошлом году наиболее распространенной формой мошенничества было представление ложных данных или сокрытие фактов, которое имело место 280 раз или в 60% случаях. Например, было представлено заявление по событию, которое произошло до заключения договора страхования. 101 случай, или 21 процент, были инсценированы или вызваны умышленно. 69 раз предпринимались попытки увеличить размер возмещения. Мошенничество с травмами или повреждениями составило четыре процента, столько же было мошенничеств с вандализмом.

Союз страховых обществ Эстонии (ССОЭ) – это специализированная организация, которая объединяет всех ведущих деятельность в Эстонии страховщиков и развивает страхование и практику предупреждения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ организует урегулирование страховых споров через страховой примирительный орган.

Ключевые слова
Наверх