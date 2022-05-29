Латвия тратит тысячи евро, пытаясь убедить русскоязычных выступить против войны в Украине

Данные исследования общественного мнения, проведенного компанией Factum в начале марта этого года, демонстрируют, что 31,5% русскоговорящих Латвии затрудняются с формулировкой четкой позиции в отношении войны в Украине. Вскоре после этого исследование, проведенное SKDS, показало, что 46% жителей Латвии, говорящих в своей семье по-русски, отвечают, что не поддерживают ни тех, ни других (ни Россию, ни Украину).

В свою очередь, 21% поддерживают Россию в начатой ею войне в Украине.

Данные свидетельствуют, что наибольшее количество людей, не занявших четкую позицию, живут в Латгале. Поэтому Министерство культуры (МК) приняло решение реализовать информационную кампанию, чтобы побудить сомневающихся оценить информацию, основанную на фактах и опубликованную в международных медиа, проанализировать происходящее и занять сторону большинства - то есть демократических стран", - поясняет Селга Лайзане, исполняющая обязанности заместителя государственного секретаря по международным делам, общественной интеграции и медиаполитике Министерства культуры.

Посыл кампании основан на осознании того факта, что неопределившаяся часть общества воспринимает информацию, предоставляемую российской пропагандой и западными СМИ, как две сосуществующие истины. Поэтому посыл или лозунг "Не оставайся один против всех" призывает присоединиться к большинству латвийской и мировой общественности и осудить военные действия России против Украины.

"Для достижения цели было важно проработать сомнения и предоставить аргументы, которые смогут убедить сомневающихся.

Важно было выбрать такой тон коммуникации, чтобы не оскорбить и не обидеть русскоговорящих Латвии. Все мы - жители одной страны, и для нас важно быть едиными во мнении, касающемся таких принципиальных вопросов, как война в Украине. Кампания еще идет, но по ее результатам мы уже видим, что отзывчивость аудитории огромна. Люди действительно ищут и анализируют информацию, пытаются осмыслить, что происходит, несмотря на то, что у их близких и друзей может быть позиция "за Россию". По данным кампании мы видим, что 66% посетителей сайта доступная там информация кажется релевантной и полезной, способна привлечь и удержать их внимание. Среднее время, проведенное на сайте кампании, составляет 3 минуты, и это очень большой объем, поскольку большая часть людей проводит на сайте еще больше времени", - комментирует Иева Данеляна, член правления креативного агентства McCANN Riga.

В ходе кампании креативное агентство McCANN Riga разместило визуальные материалы в социальной сети Facebook, чтобы охватить русскоязычное население в возрасте 25-65 лет, проживающее в Латгале и Риге. В свою очередь, целевой аудиторией национальных СМИ являются люди в возрасте 45-60 лет, проживающее в Латгале и Риге. Рекламные материалы перенаправляли их на сайт кампании - https://esivairakums.lv/rus/

Довольно провокационный тезис, получивший наибольший отклик среди целевой аудитории, звучит следующим образом: "Кому верить - 141 стране или 5?" Благодаря ему интерес и вовлеченность относительно количества демонстраций рекламы в 5 раз выше обычного: 10% против 1,5-2%, что еще раз подтверждает актуальность данной информационной кампании, ориентированной на сомневающихся, ищущих информацию людей. И. Данеляна комментирует, что им удалось попасть точно в цель, поскольку

"нерешительные" люди живут в двух информационных полях и аргументы каждой из сторон звучат убедительно.

"Нам нужно было дать ответ на вопрос, почему одним следует верить, а другим - нет. Поэтому мы видим такой горячий отклик на рекламу именно с этим слоганом - под постами множество комментариев и горячих дискуссий. Люди активно обмениваются мнениями, делятся фактами и стараются убедить друг друга. Вовлеченность аудитории просто ошеломительная. Хотя кампания еще не закончилась и эта аудитория традиционно считается трудно достижимой и невовлеченной, нам уже удалось достичь как минимум 95% целевой аудитории равной 60 000 русскоговорящих жителей Латвии", - добавляет И. Данеляна.