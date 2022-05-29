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На пляже Пикакари поднимут Голубой флаг

rus.postimees.ee
На пляже Пикакари поднимут Голубой флаг
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Пляж Пикакари.
Пляж Пикакари. Фото: Sander Ilvest

В Пыхья-Таллинне на пляже Пикакари и в этом сезоне будет поднят Голубой флаг, свидетельствующий об экологичности и чистоте воды для купания.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, Международный фонд экологического образования (FEE) уже девятый год отмечает знаком качества пляж в Пыхья-Таллинне.

"Голубой флаг — это признанный на международном уровне экологический знак, демонстрирующий, что пляж обустроен экологично, а его окрестности чистые и безопасные. Пляж должен отвечать более 30 критериям, чтобы получить знак качества", — сказала старейшина.

В среду, 1 июня в 14 часов в Пыхья-Таллинне на пляже Пикакари будет поднят Голубой флаг, свидетельствующий об экологичности и чистоте воды для купания. Для получения знака пляж должен отвечать более 30 критериям.

Выполнение критериев координирует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.

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