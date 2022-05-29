В субботу вечером несколько десятков малых судов собрались в окрестностях порта Пирита, чтобы принять участие в морском параде, открывавшем яхтенный сезон Летной гавани.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Морской парад открыл сезон работы яхтенного порта Летной гавани
Морской парад открыл сезон работы яхтенного порта Летной гавани
«Новый сезон мы открываем ставшей доброй традицией морского парада. Одно время парад приходилось отменять из-за короны, но теперь все, кто интересуется морем, могут снова собраться вместе и пообщаться друг с другом», — сказал управляющий мариной Летной гавани Лаури Вяйнсалу.
К вечеру субботы ветер разогнал тучи, выглянуло солнце, и, судя по количеству судов, их было гораздо больше, чем 30 официально зарегистрированных.
Ключевые слова