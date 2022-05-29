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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Морской парад открыл сезон работы яхтенного порта Летной гавани

rus.postimees.ee
Морской парад открыл сезон работы яхтенного порта Летной гавани
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В субботу вечером несколько десятков малых судов собрались в окрестностях порта Пирита, чтобы принять участие в морском параде, открывавшем яхтенный сезон Летной гавани.

«Новый сезон мы открываем ставшей доброй традицией морского парада. Одно время парад приходилось отменять из-за короны, но теперь все, кто интересуется морем, могут снова собраться вместе и пообщаться друг с другом», — сказал управляющий мариной Летной гавани Лаури Вяйнсалу.

К вечеру субботы ветер разогнал тучи, выглянуло солнце, и, судя по количеству судов, их было гораздо больше, чем 30 официально зарегистрированных.

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