ГАЛЕРЕЯ ⟩ Морской парад открыл сезон работы яхтенного порта Летной гавани

«Новый сезон мы открываем ставшей доброй традицией морского парада. Одно время парад приходилось отменять из-за короны, но теперь все, кто интересуется морем, могут снова собраться вместе и пообщаться друг с другом», — сказал управляющий мариной Летной гавани Лаури Вяйнсалу.