Марко Михкельсон обрушился с критикой на лидеров Франции и Германии: "Они готовят почву для новых актов насилия"

«Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непреднамеренно подготавливают почву для новых актов насилия в России. Сегодняшний 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно заставляет перефразировать самого Макрона — разве это не смерть мозга?» — спросил Михкельсон.

Он заявил, что это резкие слова по отношению к союзникам, но постоянное легитимизирование разжигателя войны и ответственного за преступленияя — это угроза всему нашему союзническому пространству, считает Михкельсон.

«Как вышло, что в Париже и Берлине ничему не научились на ошибках (недавнего) прошлого ? Почему ищется предлог (ложное утверждение представителя министерства обороны Германии о несуществующем соглашении НАТО не поставлять Украине танки и самолеты) для задержки поставок оружия на Украину, и почему предполагается, что путинская Россия, которая ведет войну на уничтожение против крупной европейской нации, сдержит хотя бы одно обещание?»

«Если Макрону и Шольцу доставляет головную боль продовольственный кризиса в Северной Африке и других местах, обусловленный блокадой украинских портов, значит нужно заняться созданием гуманитарного конвоя в Черном море, чтобы облегчить проход украинских грузовых судов. Также логичнее было бы помочь Украине противостоять агрессии и в итоге победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок».

Михкельсон сказал, что Макрону и Шольцу следовало бы повесить трубку и в срочном порядке отправиться в Украину. «Я надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца мотивированы не боязнью потерять влияние в демократической Европе, куда с победой в войне непременно войдет Украину, а в перспективе - Молдова, и Грузия, а Беларусь будет де-факто освобождена от российской оккупации. Европа в целом хоть какое-то время была бы свободна от экзистенциальной угрозы России».