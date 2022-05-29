Европейские аэропорты столкнулись с длинными очередями

Число пассажиров, путешествующих бизнес-классом, сократилось, а у пользующихся услугами бюджетных авиакомпаний людей много ручной клади, что замедляет проверку в аэропорту, сообщили в воскресенье радионовости ERR.

Эксперт по авиации Ян Олссон сообщил шведскому телерадиовещанию SVT, что очереди выросли из-за более быстрого восстановления пассажиропотока по сравнению с прогнозом.

Cрок ожидания в очереди в стокгольмском аэропорту Арланда в четверг составлял не менее 45 минут. Аналогичные очереди возникли в аэропортах Копенгагена и Амстердама, где пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета.