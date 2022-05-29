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Европейские аэропорты столкнулись с длинными очередями

rus.postimees.ee
Европейские аэропорты столкнулись с длинными очередями
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Kriisid on Finnairi lennuplaani mõneks päevaks üsna kokku tõmmanud. Loodetavasti on ees ka hetki, mil lennujaam taas rohkem täidetud harjumuspärasest siginast-saginast...
Kriisid on Finnairi lennuplaani mõneks päevaks üsna kokku tõmmanud. Loodetavasti on ees ka hetki, mil lennujaam taas rohkem täidetud harjumuspärasest siginast-saginast... Фото: Erakogu

Аэропорты по всей Европе сталкиваются с длинными очередями: из-за дефицита персонала после пандемии и быстро восстанавливающегося объема перевозок пассажирам приходится часами простаивать в очередях на проверку ручной клади и паспортный контроль, пишет Rus.ERR.

Число пассажиров, путешествующих бизнес-классом, сократилось, а у пользующихся услугами бюджетных авиакомпаний людей много ручной клади, что замедляет проверку в аэропорту, сообщили в воскресенье радионовости ERR.

Эксперт по авиации Ян Олссон сообщил шведскому телерадиовещанию SVT, что очереди выросли из-за более быстрого восстановления пассажиропотока по сравнению с прогнозом.

Cрок ожидания в очереди в стокгольмском аэропорту Арланда в четверг составлял не менее 45 минут. Аналогичные очереди возникли в аэропортах Копенгагена и Амстердама, где пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета.

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