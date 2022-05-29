Маневры Siil продолжатся учебно-боевыми стрельбами

Об этом BNS сообщили в координационном совете учений, отметив, что в воскресенье и в понедельник стрельбы пройдут на Центральном полигоне Сил обороны, а во вторник и в среду — на полигоне в Рутья.

Учения "Siil (Ёж)-2022", в которых принимают участие 15 000 военнослужащих и представителей стран-союзников и партнеров, начались 16 мая и продолжатся до 3 июня.

Главной целью учений является проверка боеспособности и умения реагировать по сценарию угрозы в международном контексте. Во время учений главным образом проверяются следующие подразделения: 2-ая пехотная бригада и Центр стратегической коммуникации командования войск кибербезопасности.

В "Еже" принимают участие наземные, воздушные и морские подразделения, а также Кайтселийт, командование войск киберзащиты, командование поддержки и спецопераций. В маневрах также участвуют как подразделения боевой группы НАТО, располагающиеся в Эстонии, так и прибывшие на время проведения учений подразделения союзников.

Всего в учениях задействованы около 7100 резервистов и кайтселийтчиков, 2500 солдат-срочников, 2000 кадровых военных, а также 4200 солдат союзных войск.

В этом году "Ёж" охватит почти всю Эстонию. Главные маневры пройдут на юге Эстонии, боевые стрельбы военные проведут на центральной полигоне и на Сааремаа. На острове размещены принимающие участие в учениях истребители А-10. Также к учениям привлечены уездные военные округа Кайтселийта.

Учения "Ёж-2022" разделены на четыре этапа. С 16 по 20 мая формировались принимающие участие подразделения, 21-22 мая отрабатывалось взаимодействие подразделений. 23-26 мая учения были проведены в основном на юге Эстонии. 27 мая-3 июня пройдут боевые стрельбы на центральном полигоне Вооруженных сил.

В это же время в Эстонии и непосредственной близости к ней проходят многие другие учения. Латвия проводит учения "Namejs", в рамках которых в числе прочего отрабатывается приграничное взаимодействие и командные процедуры с эстонскими вооруженными силами.