Стоит ли жителям Таллинна переживать, что зимой кто-то замерзнет? Что может быть камнем преткновения в вопросе сдерживания тарифов на центральное отопление и перевода газифицированных домов на альтернативные виды топлива?
Студия Postimees: как зимовать в тепле и не разориться на отоплении?
13:30
Студия Postimees: как зимовать в тепле и не разориться на отоплении?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава совета Tallinna Soojus, вице-мэр столицы Владимир Свет. Смотрите интервью в 13:30!
- Что ждет таллиннцев в новом отопительном сезоне? Насколько подорожает центральное отопление?
- За счет чего можно сдерживать тарифы?
- Какой процент газа и нефтепродуктов используется в центральном отоплении?
- Удастся ли обуздать цены благодаря альтернативному топливу?
- Что готов сделать Таллинн для подключения газифицированных домов к центральному отоплению?
- Как будет действовать Таллинн в случае перебоев с поставками газа?
Ключевые слова