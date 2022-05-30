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Студия Postimees: как зимовать в тепле и не разориться на отоплении?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как зимовать в тепле и не разориться на отоплении?
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Стоит ли жителям Таллинна переживать, что зимой кто-то замерзнет? Что может быть камнем преткновения в вопросе сдерживания тарифов на центральное отопление и перевода газифицированных домов на альтернативные виды топлива?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава совета Tallinna Soojus, вице-мэр столицы Владимир Свет. Смотрите интервью в 13:30!

  • Что ждет таллиннцев в новом отопительном сезоне? Насколько подорожает центральное отопление?
  • За счет чего можно сдерживать тарифы?
  • Какой процент газа и нефтепродуктов используется в центральном отоплении?
  • Удастся ли обуздать цены благодаря альтернативному топливу?
  • Что готов сделать Таллинн для подключения газифицированных домов к центральному отоплению?
  • Как будет действовать Таллинн в случае перебоев с поставками газа?
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