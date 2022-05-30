Свет: цены на газ могут быть настолько драконовскими, что люди не смогут за него платить

Как зимовать в тепле и не разориться на отоплении? Стоит ли жителям Таллинна переживать, что зимой кто-то замерзнет? Что может быть камнем преткновения в вопросе сдерживания тарифов на центральное отопление и перевода газифицированных домов на альтернативные виды топлива?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире глава совета Tallinna Soojus, вице-мэр столицы Владимир Свет.
Выдержки из беседы:
– За счет чего главный поставщик тепла в столице, фирма Utilitas, владельцем которой является Tallinna Soojus, сможет сдерживать тарифы?
– Понятно, что цены на энергоносители очень мало зависят от государственной политики. Акцизы составляют относительно малую часть конечной цены. Очень сильно влияет внешняя ситуация, происходящее с Украиной, санкции, контрсанкции и т.д.
Мы должны готовиться к ситуации, при которой цена на газ будет настолько драконовской, что люди окажутся просто не в состоянии ее оплатить. Не исключено, что газ вообще перестанет поступать.
Ряд поставщиков тепла, включая Utilitas, уже начали планировать инвестиции в то, чтобы в чрезвычайной ситуации можно было газовые станции перевести на другие виды топлива. В нашем случае – это прежде всего сланцевое масло.
– Будет ли это дешевле?
– В любом случае будет! Сланцевое масло дешевле, чем газ, но, понятно, что оно менее дружелюбно к окружающей среде.
Сланцевое масло можно рассматривать только как чрезвычайное средство. Если мы окажемся в ситуации, когда газа просто не будет или люди окажутся не в стоянии его оплатить, государству будет логичнее временно разрешить компаниям использовать в своих котельных сланцевое масло, щепу, мусор или что-то еще.
Такое оборудование имеется только на части теплостанций в Таллинне, в том числе на станции Иру. Utilitas планирует перестроить свои отопительные станции в Кристийне и Мустамяэ.
– К отопительному сезону успеют?
– Две недели назад Utulitas представил план инвестиций своему владельцу Tallinna Soojus. В компании считают, что успеют провести эти инвестиции к отопительному сезону.
– Что может быть камнем преткновения в этом вопросе?
– Даже если они перестроят эти станции и получат разрешение от Департамента окружающей среды на использование сланцевого масла, возникнет вопрос, смогут ли они закупить сырье в необходимом количестве? Речь идет о разумной цене и необходимых объемах.
– Какова логистика центрального отопления в Таллинне? Какие еще изменения возможны в новом отопительном сезоне?
– Центральное отопление обеспечивают разные фирмы за счет разных энергоносителей. В Таллинне порядка 4600 зданий обслуживает компания Utilitas и около 5% домов распределены между небольшими фирмами или отапливаются независимо. Доля не подключенных к центральной системе домов достаточно мала. Отчасти, это новый жилой фонд и те дома, которые возводились островками в Какумяэ или в Пирита, где существуют автономные регионы центрального отопления.
Плохая новость заключается в том, что в случае центрального отопления, независимо от поставщиков тепла, есть только одна труба и обеспечить альтернативу очень сложно.
Хорошая новость в том, что конечные цены регулирует Департамент конкуренции, который следит за тем, чтобы тарифы не стали драконовскими.
– Поставщики тепла могут привести массу аргументов в пользу повышения цен и Департамент конкуренции вряд ли сможет возразить…
– Понятно, что если цена на энергоносители растет, то растет и цена для клиента. Но, например, цены для клиентов Utilitas – в два раза ниже, чем у фирмы Adven, которая, в частности, отвечает за возведенные островками дома.
1 июня станет известно, сумеют ли эти две компании договориться между собой о решении этой проблемы. Adven имеет предписание от Департамента конкуренции о необходимости снизить цену. И выхода может быть только два: найти поставщика энергоносителей по альтернативным ценам или объединить сети с Utilitas. Из 13 столичных островков примерно половина находится очень близко к трубам Utilitas, и технически подключение не составит больших проблем.
Подключение труб Adven к сетям Utilitas позволит снизить цену вдвое в 100 из 250 домов Adven. Остальные дома Utilitas будет отапливать себе в минус.
– Какой процент газа и нефтепродуктов используется в центральном отоплении Таллинна?
– В сетях Utilitas – от четверти до трети сырья составляет газ, который особенно активно используется в моменты пикового потребления. Сейчас, когда почти наступило эстонское лето и температура перевалила аж за 10 градусов, это сырье используется мало. А вот в морозы, когда на улице за минус 20, без газа практически не справиться.
Таллинну необходимо объединение сетей Adven и Utilitas и создание возможностей для использования на теплостанциях альтернатив газу.
Надо стараться предотвратить ситуацию, когда мы будем вынуждены использовать очень дорогой газ (в т.ч. из газохранилищ – прим.ред.).
– Включая не самые экологичные альтернативы…
– Да, но в ситуации, когда газа нет или цена на него подскочит в четыре раза, нужно будет делать разумный выбор в пользу временного решения – использовать в качестве топлива сланцевое масло.
– Отдельная история – газифицированные многоквартирные и частные дома Таллинна, не подключенные к центральному отоплению. Чем столица может помочь? Реально ли их быстро подключить к центральной теплотрассе?
– К каждому дому физически трубу не протянешь. Это тот случай, когда нужно садиться за стол переговоров с квартирными товариществами и смотреть, где и кого можно подключить к сети Utilitas. Например, пару таких домов есть рядом с улицей Туулика. Их можно было бы подключить к центральному отоплению в ходе реконструкции улицы, запланированной на будущий год.
Там, где такое подключение невозможно, будем искать другие выходы: оптимизировать потребление и т.д. Если за один сезон этих проблем не решить, очевидно, что государство должно быть готово предоставлять населению социальную помощь. Мы не имеем права бросить людей на произвол судьбы, обвинив их в том, что они сами себе нажили проблемы, установив в свое время газовый котел. Схожие проблемы и у тех домов, которые отапливаются за счет электричества.
В дополнение к государственным пособиям Таллинн тоже может кое-что предпринять, исходя из бюджетных возможностей столицы.
Падение уровня жизни, обнищание – это самое страшное, что может случиться с любой страной. Нужно стараться предотвратить подобное развитие событий всеми способами.
Понятно, что все дома невозможно будет подключить к центральной сети, поэтому мы, как общество, должны быть готовы к тому, что придется приходить людям на помощь. У города есть пути для соцподдержки через районные управы и соцотделы. Я имею в виду выплату прожиточного пособия. Возможно, город изыщет и другие средства для поддержки людей, если государство так и не выйдет с конкретными мерами в помощь населению.
Другое дело, что возможности города ограничены. Думаю, что брать кредит под социальные нужды – это крайняя мера. Ближе к осени будет видно. Очевидно, что нас ждут непростые времена.
Подробнее в повторе!
Что ждет таллиннцев в новом отопительном сезоне? Насколько подорожает центральное отопление?
За счет чего можно сдерживать тарифы?
Какой процент газа и нефтепродуктов используется в центральном отоплении?
Удастся ли обуздать цены благодаря альтернативному топливу?
Что готов сделать Таллинн для подключения газифицированных домов к центральному отоплению?
Как будет действовать Таллинн в случае перебоев с поставками газа?