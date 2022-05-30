Свет: цены на газ могут быть настолько драконовскими, что люди не смогут за него платить

– Поставщики тепла могут привести массу аргументов в пользу повышения цен и Департамент конкуренции вряд ли сможет возразить…

– Понятно, что если цена на энергоносители растет, то растет и цена для клиента. Но, например, цены для клиентов Utilitas – в два раза ниже, чем у фирмы Adven, которая, в частности, отвечает за возведенные островками дома.

1 июня станет известно, сумеют ли эти две компании договориться между собой о решении этой проблемы. Adven имеет предписание от Департамента конкуренции о необходимости снизить цену. И выхода может быть только два: найти поставщика энергоносителей по альтернативным ценам или объединить сети с Utilitas. Из 13 столичных островков примерно половина находится очень близко к трубам Utilitas, и технически подключение не составит больших проблем.

Подключение труб Adven к сетям Utilitas позволит снизить цену вдвое в 100 из 250 домов Adven. Остальные дома Utilitas будет отапливать себе в минус.

– Какой процент газа и нефтепродуктов используется в центральном отоплении Таллинна?

– В сетях Utilitas – от четверти до трети сырья составляет газ, который особенно активно используется в моменты пикового потребления. Сейчас, когда почти наступило эстонское лето и температура перевалила аж за 10 градусов, это сырье используется мало. А вот в морозы, когда на улице за минус 20, без газа практически не справиться.

Таллинну необходимо объединение сетей Adven и Utilitas и создание возможностей для использования на теплостанциях альтернатив газу.

Надо стараться предотвратить ситуацию, когда мы будем вынуждены использовать очень дорогой газ (в т.ч. из газохранилищ – прим.ред.).

– Включая не самые экологичные альтернативы…

– Да, но в ситуации, когда газа нет или цена на него подскочит в четыре раза, нужно будет делать разумный выбор в пользу временного решения – использовать в качестве топлива сланцевое масло.

– Отдельная история – газифицированные многоквартирные и частные дома Таллинна, не подключенные к центральному отоплению. Чем столица может помочь? Реально ли их быстро подключить к центральной теплотрассе?

– К каждому дому физически трубу не протянешь. Это тот случай, когда нужно садиться за стол переговоров с квартирными товариществами и смотреть, где и кого можно подключить к сети Utilitas. Например, пару таких домов есть рядом с улицей Туулика. Их можно было бы подключить к центральному отоплению в ходе реконструкции улицы, запланированной на будущий год.

Там, где такое подключение невозможно, будем искать другие выходы: оптимизировать потребление и т.д. Если за один сезон этих проблем не решить, очевидно, что государство должно быть готово предоставлять населению социальную помощь. Мы не имеем права бросить людей на произвол судьбы, обвинив их в том, что они сами себе нажили проблемы, установив в свое время газовый котел. Схожие проблемы и у тех домов, которые отапливаются за счет электричества.

В дополнение к государственным пособиям Таллинн тоже может кое-что предпринять, исходя из бюджетных возможностей столицы.

Падение уровня жизни, обнищание – это самое страшное, что может случиться с любой страной. Нужно стараться предотвратить подобное развитие событий всеми способами.

Понятно, что все дома невозможно будет подключить к центральной сети, поэтому мы, как общество, должны быть готовы к тому, что придется приходить людям на помощь. У города есть пути для соцподдержки через районные управы и соцотделы. Я имею в виду выплату прожиточного пособия. Возможно, город изыщет и другие средства для поддержки людей, если государство так и не выйдет с конкретными мерами в помощь населению.

Другое дело, что возможности города ограничены. Думаю, что брать кредит под социальные нужды – это крайняя мера. Ближе к осени будет видно. Очевидно, что нас ждут непростые времена.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как зимовать в тепле и не разориться на отоплении? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Что ждет таллиннцев в новом отопительном сезоне? Насколько подорожает центральное отопление?

За счет чего можно сдерживать тарифы?

Какой процент газа и нефтепродуктов используется в центральном отоплении?

Удастся ли обуздать цены благодаря альтернативному топливу?

Что готов сделать Таллинн для подключения газифицированных домов к центральному отоплению?

Как будет действовать Таллинн в случае перебоев с поставками газа?