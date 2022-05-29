Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

Те россияне, которые перевели в Великобританию свои деньги и купили здесь недвижимость, хотели бы эту недвижимость поддерживать в ухоженном состоянии. А невозможность платить уборщикам, садовникам, водителям и другим членам персонала довольно сильно усложняет жизнь владельцам этих домов.

Платить нужно и охранникам. Без лицензии на охрану в здание могут ворваться активисты, как произошло в марте с пустовавшим лондонским особняком Олега Дерипаски стоимостью в 60 млн долларов.

Расследуя подобные попытки обойти санкции, полиция выявляет пособников, предоставляющих такие услуги олигархам.

Ранее в мае у полицейских из NCA был еще один рейд. С ордером на обыск они подошли к черным чугунным воротам импозантного особняка в графстве Суррей. Миновав изящно подстриженные изгороди и газоны, а затем и огромный вестибюль, украшенный свежими цветами и произведениями искусства, они провели обыск человека, одетого во все черное.

Этот человек не был российским олигархом из санкционного списка - владельцем поместья, на территории которого есть бассейн, многочисленные винные погреба (отдельно для красного, отдельно для белого вина) и специальная комната для хранения мехов при оптимальной температуре воздуха. Человек, которого обыскали, был британцем - "профессиональным представителем", в чьи обязанности входит управление бизнесом и недвижимостью от имени олигарха.

Десятки тысяч фунтов наличными были в конечном счете найдены в собственном доме подельника, равно и как 1,5 млн фунтов на его банковских счетах. Все эти деньги были заморожены, так как их связали с попавшим под санкции олигархом.

Несколько подобных случаев в недавнем прошлом были преданы гласности. Так, в марте полиция получила ордер на заморозку счетов британского бизнесмена Грэма Бонема Картера из-за подозрений, что средства на нем были связаны с Олегом Дерипаской.

Подельниками могут быть такие профессионалы, как частные банкиры, риэлторы, консьержи, бухгалтеры, юристы. Всеми ими сейчас интересуется "Ячейка К", которая появилась после отравлений в Солсбери для расследований коррумпированной элиты, и с тех пор разрослась.

"Ячейка, расследующая клептократию, появилась не с нуля, - объясняет Стив Смарт, глава разведки при NCA. - У нас есть значительный опыт и возможности в этой области, и мы пользуемся как секретными, так и открытыми методами в работе, сводя вместе усилия частного сектора и государственных отделов и агентств".

NCA не раскрывает, из каких источников они получают разведданные для своих расследований.