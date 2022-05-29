Советник президента: расходы государства выходят из-под контроля

"Было бы очень хорошо, если при каждом обещании [политиков] указывался и источник его финансового покрытия. Повышение налогов или кому мы уменьшим финансирования для [покрытия] своего обещания", - сказал Оя в интервью ERR.

"В долгосрочной перспективе в любом случае встанет вопрос, откуда мы будем брать деньги. Да, мы можем наращивать дефицит и долговую нагрузку, но однажды это все начнет расти очень быстро", - заявил он, добавив, что в какой-то момент такие заимствования станут нам не под силу, и тогда покрытие уже придется искать очень быстро, а прошлое показывает, что этот процесс может быть очень неприятным.