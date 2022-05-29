Средняя сумма расходов эстонского государства в пересчете на одного прибывшего в Эстонию украинского военного беженца в год составляет 7590 евро и средняя сумма доходов — 3920 евро в ценах прошлого года. Об этом сообщил BNS в своем пресс-релизе действующий при Рийгикогу Центр мониторинга развития.
Эстонское государство подсчитало годовые расходы на одного военного беженца из Украины
Как отмечает центр, если бы уровень доходов военных беженцев за десять лет сравнялся бы с уровнем доходов эстонцев, то ежегодно поступающие государству доходы превысили бы расходы уже в 2030 году.
«Если же уровень доходов беженцев сравнялся бы с уровнем доходов живущих в Эстонии национальных меньшинств, то доходы государства стали бы превышать расходы только в 2060 году, - сообщил эксперт центра Магнус Пийритс. - Таким образом, расчеты, сделанные на основе миграционной модели, подтверждают, что следует стремиться к тому, чтобы интеграция военных беженцев в эстонское общество происходила бы в первую очередь с эстонской общиной».
Как отмечается в отчете центра «Долгосрочное влияние украинских беженцев на расходы и доходы эстонского государства», сколько еще продолжится война России против Украины, прогнозировать трудно. По этой же причине трудно прогнозировать и то, сколько беженцев смогут вернуться из Эстонии на Украину и как быстро это произойдет.
«В этих условиях мы должны предпринять широкомасштабную деятельность по их интеграции, чтобы беженцы как можно лучше адаптировались к нашей ежедневной жизни и чтобы нагрузка на нашу социальную систему оставалась бы посильной», - подчеркнул Пийритс.
К числу крупнейших связанных с беженцами расходов он отнес расходы на оказание публичных услуг, здравоохранение, пенсию по старости и прочие меры социальной защиты. «С точки зрения оптимизации расходов наилучшим сценарием будет как можно более быстрая адаптация военных беженцев и овладение ими языком, чтобы за десять лет они по уровню доходов сравнялись бы с эстонцами».
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Его миссия состоит в том, чтобы способствовать формированию перспективной политики.