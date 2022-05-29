Венгрия повышает цены на бензин для иностранцев в целях борьбы с топливным туризмом

"Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы, 27 мая, заправляться на венгерских АЗС позволят только владельцам автомобилей с венгерскими номерами", - информирует канал РТС.

Власти Венгрии объяснили эту меру тем, что в стране стал процветать "бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение".

Кроме того, "бензиновый туризм" является злоупотреблением ценовой политикой в Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, напоминает телеканал.

"Иностранные покупатели пользовались тем, что Венгрия может поддерживать цены на бензин на уровне 480 форинтов (1,2 евро за литр), в то время как в других странах Европы они находятся на уровне 700-900 форинтов (1,78 – 2,29 евро)", – сказал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергель Гуляш.