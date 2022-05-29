Менеджер по персоналу R-Kiosk: мне очень жаль Языковую инспекцию!

Менеджер по персоналу компании Reitan Convenience Estonia, которая управляет как небольшими магазинчиками R-Kiosk, так и кафетериями Caffeine, Пирет Аэсс говорит в интервью, что не стоит бояться того, что украинские беженцы отберут работу у эстоноземельцев - скорее иностранные работники нужны нам, чтобы облегчить хроническую нехватку рабочей силы, пишет Postimees.
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- Как на рынок труда повлияли украинцы, сбежавшие от войны?
- Это несколько уменьшает нехватку рабочей силы. Пока мы наняли четырех украинцев, но у нас есть 20 вакансий, так что работы хватит на всех. В то же время совершенно непонятно, почему тема беженцев раскалывает эстонское общество. Факты никак не подтверждают, что у эстонцев отнимают работу или что беженцев нанимают за меньшие деньги.