Менеджер по персоналу R-Kiosk: мне очень жаль Языковую инспекцию!

- Это несколько уменьшает нехватку рабочей силы. Пока мы наняли четырех украинцев, но у нас есть 20 вакансий, так что работы хватит на всех. В то же время совершенно непонятно, почему тема беженцев раскалывает эстонское общество. Факты никак не подтверждают, что у эстонцев отнимают работу или что беженцев нанимают за меньшие деньги.