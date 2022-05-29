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Менеджер по персоналу R-Kiosk: мне очень жаль Языковую инспекцию!

Эркки Эрилайд
Менеджер по персоналу R-Kiosk: мне очень жаль Языковую инспекцию!
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Пирет Аэсс
Пирет Аэсс Фото: Taavi Sepp

Менеджер по персоналу компании Reitan Convenience Estonia, которая управляет как небольшими магазинчиками R-Kiosk, так и кафетериями Caffeine, Пирет Аэсс говорит в интервью, что не стоит бояться того, что украинские беженцы отберут работу у эстоноземельцев - скорее иностранные работники нужны нам, чтобы облегчить хроническую нехватку рабочей силы, пишет Postimees.

- Как на рынок труда повлияли украинцы, сбежавшие от войны?

- Это несколько уменьшает нехватку рабочей силы. Пока мы наняли четырех украинцев, но у нас есть 20 вакансий, так что работы хватит на всех. В то же время совершенно непонятно, почему тема беженцев раскалывает эстонское общество. Факты никак не подтверждают, что у эстонцев отнимают работу или что беженцев нанимают за меньшие деньги.

Украинцам работать здесь ничуть не легче, чем эстонцам. Им также нужно жилье, детский сад или школа, нужно пользоваться другими услугами, покупать продукты, платить за отопление и электроэнергию. Таким образом, они не могут работать за меньшую зарплату, чем эстонцы, потому что чисто математически не справятся.

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