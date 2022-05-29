Назад в прошлое: в интернете появились документальные фильмы, снятые 30 лет назад в Тапа

Тогдашний мэр Тапа Райво Райд хорошо помнит историю создания фильмов. Целью было запечатлеть для истории город, его жителей и зарождающееся предпринимательство. Было сделано два фильма, но неопубликованного материала, безусловно, больше. Возможно, эти материалы до сих пор где-то в архивах. Фильмы называются «Kõik teed viivad läbi Tapa» («Все дороги идут через Тапа»).

«В Taпa долгое время работал человек по имени Каупо Клоорен, благодаря ему появились эти фильмы, — вспоминает Райво Райд. - Когда он уехал из Тапа, он начал работать в Eesti Reklaamfilm, но мы продолжали общаться. Он предложил сделать что-то подобное. За производство фильмов платил город, но это были не такие большие деньги, которые просила Eesti Reklaamfilm».