Вс, 29.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Назад в прошлое: в интернете появились документальные фильмы, снятые 30 лет назад в Тапа

Айвар Ояперв
Назад в прошлое: в интернете появились документальные фильмы, снятые 30 лет назад в Тапа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Примерно 30 лет назад такие автомобили можно было увидеть в центре Тапа.
Примерно 30 лет назад такие автомобили можно было увидеть в центре Тапа. Фото: Kaader filmist

Два документальных фильма были сняты в городе Тапа в начале 1990-х годов. Производством фильмов занималась еще существовавшая в то время компания Eesti Reklaamfilm, но только один из них был мельком показан по телевидению.

Тогдашний мэр Тапа Райво Райд хорошо помнит историю создания фильмов. Целью было запечатлеть для истории город, его жителей и зарождающееся предпринимательство. Было сделано два фильма, но неопубликованного материала, безусловно, больше. Возможно, эти материалы до сих пор где-то в архивах. Фильмы называются «Kõik teed viivad läbi Tapa» («Все дороги идут через Тапа»).

«В Taпa долгое время работал человек по имени Каупо Клоорен, благодаря ему появились эти фильмы, — вспоминает Райво Райд. - Когда он уехал из Тапа, он начал работать в Eesti Reklaamfilm, но мы продолжали общаться. Он предложил сделать что-то подобное. За производство фильмов платил город, но это были не такие большие деньги, которые просила Eesti Reklaamfilm».

Ключевые слова
Наверх