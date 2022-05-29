Два документальных фильма были сняты в городе Тапа в начале 1990-х годов. Производством фильмов занималась еще существовавшая в то время компания Eesti Reklaamfilm, но только один из них был мельком показан по телевидению.
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Назад в прошлое: в интернете появились документальные фильмы, снятые 30 лет назад в Тапа
Назад в прошлое: в интернете появились документальные фильмы, снятые 30 лет назад в Тапа
Тогдашний мэр Тапа Райво Райд хорошо помнит историю создания фильмов. Целью было запечатлеть для истории город, его жителей и зарождающееся предпринимательство. Было сделано два фильма, но неопубликованного материала, безусловно, больше. Возможно, эти материалы до сих пор где-то в архивах. Фильмы называются «Kõik teed viivad läbi Tapa» («Все дороги идут через Тапа»).
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