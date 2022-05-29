В воскресенье в деревне Иру в поле зрения фотографа Postimees попали железнодорожные вагоны, на которых были надписи и логотипы «Русского мира». Речь идет о фонде, который считается инструментом Кремля.
Фото ⟩ Вагоны «Русский мир» добрались до Харьюмаа
Вагоны «Русский мир» добрались до Харьюмаа
Понятие «Русский мир» происходит от одноименной организации, созданной президентом России Владимиром Путиным в 2007 году с целью - как пишет «Википедия» - официального «продвижения русского языка как важной части национального наследия России, российской и мировой культуры и поддержки программ изучения русского языка за рубежом».
Однако на Западе этот фонд называют кремлевским инструментом вмешательства во внешнюю политику. Об этом также заявлял, например, Департамент полиции безопасности.
Ключевые слова