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Фото ⟩ Вагоны «Русский мир» добрались до Харьюмаа

rus.postimees.ee Сандер Ильвест
Вагоны «Русский мир» добрались до Харьюмаа
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В воскресенье в деревне Иру в поле зрения фотографа Postimees попали железнодорожные вагоны, на которых были надписи и логотипы «Русского мира». Речь идет о фонде, который считается инструментом Кремля.

Понятие «Русский мир» происходит от одноименной организации, созданной президентом России Владимиром Путиным в 2007 году с целью - как пишет «Википедия» - официального «продвижения русского языка как важной части национального наследия России, российской и мировой культуры и поддержки программ изучения русского языка за рубежом».

Однако на Западе этот фонд называют кремлевским инструментом вмешательства во внешнюю политику. Об этом также заявлял, например, Департамент полиции безопасности.

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