18 мая было объявлено о банкротстве паевого товарищества Oma Põrsas OÜ, принадлежащего Кирке Лахт, дочери известного ляэне-вируского свиновода Урмаса Лахта, сообщает Äripäev, уточняя, что по словам Лахт, фирма обанкротилась в основном из-за значительного снижения продаж: в январе этого года они были на рекордно низком уровне, в феврале цифры не сильно выросли.
Эстонский торговец мясом прозевал победное шествие э-торговли и обанкротился
Эстонский торговец мясом прозевал победное шествие э-торговли и обанкротился
«Например, пять лет назад наши продажи были в 2,5 раза выше», — сказала она, напомнив, что для Oma Põrsas, основанной в 2013 году, это был не первый трудный период - три года назад у компании также были большие долги, но затем команда выбралась из ямы из-за напряженной работы и сверхчеловеческих усилий.
"Интересный нюанс заключается в том, что ситуация на розничном рынке существенно изменилась после короны: если раньше люди ходили в магазин и делали покупки на рынке, то сегодня потребительские привычки изменились, и многое заказывают в интернет-магазинах, и, к сожалению, мы проспали время для выхода на рынок э-торговли", — говорит Лахт.
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