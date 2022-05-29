Эстонский торговец мясом прозевал победное шествие э-торговли и обанкротился

«Например, пять лет назад наши продажи были в 2,5 раза выше», — сказала она, напомнив, что для Oma Põrsas, основанной в 2013 году, это был не первый трудный период - три года назад у компании также были большие долги, но затем команда выбралась из ямы из-за напряженной работы и сверхчеловеческих усилий.