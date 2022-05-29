Фото ⟩ Людей, помогающих военным беженцам в Эстонии, пригласили в полицию

В работавшие круглосуточно пункты приема многие добровольцы внесли свой посильный вклад. Из Ляэнеского военного округа Кайтселийта и его подразделений был 71 доброволец. Всего с 10 марта по 24 апреля отработано 3410 рабочих часов, на счету самых активных накопилось уже 160 часов. Именно эти люди для получения благодарности вчера были приглашены на мероприятие.

Пол зала комплекса внутренней безопасности, который обставлен по последнему слову техники, пожелтел, как рапсовое поле. Голубая передвижная стена в цветах Департамента полиции и погранохраны поставила точку над i: зал стал похож на флаг Украины. Префект Кыплас уточнил, что интерьер не имеет отношения к стране, оккупированной РФ. «Этот ковер у нас здесь с самого начала, честно говоря, он не очень практичен, каждое пятно видно», — сказал Кыплас.