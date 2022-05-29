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Фото ⟩ Людей, помогающих военным беженцам в Эстонии, пригласили в полицию

rus.postimees.ee Мерле Ралльманн Урмас Луйк
Людей, помогающих военным беженцам в Эстонии, пригласили в полицию
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Sisejulgeoleku maja kollasininesesse saali kutsuti need tublid inimesed, kes Pärnu sõjapõgenikekeskusesse appi tulid.
Sisejulgeoleku maja kollasininesesse saali kutsuti need tublid inimesed, kes Pärnu sõjapõgenikekeskusesse appi tulid. Фото: Urmas Luik

Вчера в Пярнуском комплексе внутренней безопасности благодарили волонтеров Кайтселийта за их работу в приемных пунктах военных беженцев. Десятки добровольцев поприветствовали словами благодарности глава Ляэнеского военного округа и полка Пярнумааской дружины подполковник Тыну Мийл и префект Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас. Тем, кто заслужил почет и похвалу, были вручены благодарственные письма, а также их угостили праздничным тортом, пишет Pärnu Postimees.

В работавшие круглосуточно пункты приема многие добровольцы внесли свой посильный вклад. Из Ляэнеского военного округа Кайтселийта и его подразделений был 71 доброволец. Всего с 10 марта по 24 апреля отработано 3410 рабочих часов, на счету самых активных накопилось уже 160 часов. Именно эти люди для получения благодарности вчера были приглашены на мероприятие.

Пол зала комплекса внутренней безопасности, который обставлен по последнему слову техники, пожелтел, как рапсовое поле. Голубая передвижная стена в цветах Департамента полиции и погранохраны поставила точку над i: зал стал похож на флаг Украины. Префект Кыплас уточнил, что интерьер не имеет отношения к стране, оккупированной РФ. «Этот ковер у нас здесь с самого начала, честно говоря, он не очень практичен, каждое пятно видно», — сказал Кыплас.

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