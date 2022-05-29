Фото ⟩ Людей, помогающих военным беженцам в Эстонии, пригласили в полицию

Вчера в Пярнуском комплексе внутренней безопасности благодарили волонтеров Кайтселийта за их работу в приемных пунктах военных беженцев. Десятки добровольцев поприветствовали словами благодарности глава Ляэнеского военного округа и полка Пярнумааской дружины подполковник Тыну Мийл и префект Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас. Тем, кто заслужил почет и похвалу, были вручены благодарственные письма, а также их угостили праздничным тортом, пишет Pärnu Postimees.
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В работавшие круглосуточно пункты приема многие добровольцы внесли свой посильный вклад. Из Ляэнеского военного округа Кайтселийта и его подразделений был 71 доброволец. Всего с 10 марта по 24 апреля отработано 3410 рабочих часов, на счету самых активных накопилось уже 160 часов. Именно эти люди для получения благодарности вчера были приглашены на мероприятие.
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