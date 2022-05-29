Застрявшие на родине: мужчин с ПМЖ за границей не выпускают из Украины

17 февраля Андрей вместе с женой сел на самолет в Майами и полетел в Украину, чтобы похоронить отца. К тому времени США были постоянным местом жительства Андрея, там он провел уже более пяти лет.

Через неделю после его приезда на родину началось российское вторжениеи Украина объявила всеобщую мобилизацию , запретив мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Теперь Андрей застрял в Украине с единственным чемоданом, основное содержание которого - зимняя одежда.

Мы встречаем Андрея в тот момент, когда он прощается со своей женой на центральном автовокзале Львова. Его супруга не является гражданкой Украины (дальнейшие подробности она пожелала сохранить в тайне). У нее закончился срок туристической визы, и она возвращается во Флориду.

Скоро Андрей останется совсем один. Его дом и работа находятся во Флориде, мать и сестра уехали в Латвию, спасаясь от войны, отец скончался.

Бюрократический тупик

Положение, в котором оказался Андрей, кому-то может показаться невезением, но таких, как он, очень много: Виталий - санитар чешской больницы, который взял отпуск, чтобы навестить своих родителей в Украине за три дня до начала войны; Вито - сотрудник музея в Объединенных Арабских Эмиратах, который прилетел в Украину 17 февраля и теперь не имеет дохода, чтобы содержать свою семью; Алексей, который вернулся в Украину из Польши, чтобы воевать, и после окончания службы не может вернуться к своей семье и работе в Гданьске.

DW поговорила с восемью мужчинами, оказавшимися в подобной ситуации. Некоторые из них продолжают работать удаленно, другие взяли неоплачиваемый отпуск в надежде вернуться на работу. Большинство из них расстались либо с возлюбленными, либо с семьей. И все они говорят, что запрет на выезд причинил им эмоциональные страдания и финансовые потери.

На бумаге - все хорошо, на деле - невозможно

Надеясь создать группу по взаимопомощи, Андрей открыл Telegram-канал для таких же мужчин, как он. Сейчас он насчитывает более 130 участников, но Андрей считает, что это - только верхушка айсберга. "Не могу понять, почему правительство приняло такое решение, - говорит он. - Наверное, они думают: "Может быть, мы сумеем задействовать и их, но это всего несколько тысяч человек, так что ситуация плачевная".

Николай, украинский ученый из исследовательского института в Германии, - еще один застрявший в Украине. Он отправился в Киев 21 февраля оформлять документы для своей украинской жены, чтобы она могла получить немецкую визу. Его договоренность о посещении немецкого посольства отменили, поскольку посольство закрылось. Затем для украинских мужчин закрылись и границы.