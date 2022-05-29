С понедельника изменится расписание поездов Таллинн-Нарва

Во вторник, 31 мая, и в среду, 1 июня, все поезда нарвского маршрута на участке Йыхви-Нарва будут заменены автобусами. Автобусы отправляются из Нарвы в направлении Таллинна раньше и прибывают в направлении Нарвы позже. Между Йыхви и Таллинном пассажиры будут обслуживаться поездами по обычному расписанию.

Предприятие обратило внимание на то, что перевозка велосипедов на сменных автобусах невозможна. Использование сменного автобуса возможно с инвалидной коляской при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (должна быть складной) и пассажир может сам сесть в автобус.

Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, об этом надо сообщить Elron по электронной почте (abi@elron.ee). Только в этом случае можно организовать специальный транспорт, в который можно заехать на инвалидной коляске.