В Таллинне пьяный водитель повредил несколько машин и парализовал трамвайное движение

Аварийный полицейский Пыхьяской префектуры Сильвер Альяс сообщил Rus.Postimees, что сегодня, 29 мая, в 15:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в центре Таллинна у здания на Пярнуском шоссе, 104 водитель потерял управление над автомобилем Volkswagen, который двигался со стороны центра города. «По предварительным данным, автомобиль врезался в бетонное дорожное ограждение, затем в столб и оказался на трамвайных путях», - уточнил полицейский.

«Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют большую опасность в дорожном движении как для других участников дорожного движения, так и для самих себя. Перед тем, как сесть за руль, надо обязательно убедиться в своей трезвости. Также нельзя пускать за руль друга или знакомого с признаками опьянения, - говорит Альяс. - Если вразумить человека не удается и он все равно хочет садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, позвоните по номеру 112 и сообщите об этом. Это не жалоба, а предотвращение возможного трагического ДТП».