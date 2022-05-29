Портативная колонка стала причиной пожара на пароме Таллинн-Хельсинки

В 2:45 ночи в пассажирской каюте парома Silja Europa вспыхнул небольшой пожар.

Директор по коммуникации Tallink Silja Марика Нёйд сказала Iltalehti, что возгорание, вероятно, началось с портативной колонки, которая была на кровати в каюте. Точную причину установит экспертиза.

Огонь не получил широкого распространения, и каюты в основном получили повреждения от дыма. Ситуация была быстро обнаружена и взята под контроль. Однако дыма было так много, что людей из соседних кают пришлось эвакуировать.