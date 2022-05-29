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Портативная колонка стала причиной пожара на пароме Таллинн-Хельсинки

rus.postimees.ee
Портативная колонка стала причиной пожара на пароме Таллинн-Хельсинки
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Паром Silja Europa.
Паром Silja Europa. Фото: Liis Treimann

На пассажирском судне Silja Europa, курсирующем между Таллинном и Хельсинки, в ночь на воскресенье вспыхнул пожар, сообщает Postimees.

В 2:45 ночи в пассажирской каюте парома Silja Europa вспыхнул небольшой пожар.

Директор по коммуникации Tallink Silja Марика Нёйд сказала Iltalehti, что возгорание, вероятно, началось с портативной колонки, которая была на кровати в каюте. Точную причину установит экспертиза.

Огонь не получил широкого распространения, и каюты в основном получили повреждения от дыма. Ситуация была быстро обнаружена и взята под контроль. Однако дыма было так много, что людей из соседних кают пришлось эвакуировать.

По словам Нёйд, ситуация на пароме Silja Europa нормализовалась, и огонь не представлял угрозы для людей. Судно продолжит ходить по расписанию.

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