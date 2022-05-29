На пассажирском судне Silja Europa, курсирующем между Таллинном и Хельсинки, в ночь на воскресенье вспыхнул пожар, сообщает Postimees.
Портативная колонка стала причиной пожара на пароме Таллинн-Хельсинки
Портативная колонка стала причиной пожара на пароме Таллинн-Хельсинки
В 2:45 ночи в пассажирской каюте парома Silja Europa вспыхнул небольшой пожар.
Директор по коммуникации Tallink Silja Марика Нёйд сказала Iltalehti, что возгорание, вероятно, началось с портативной колонки, которая была на кровати в каюте. Точную причину установит экспертиза.
Огонь не получил широкого распространения, и каюты в основном получили повреждения от дыма. Ситуация была быстро обнаружена и взята под контроль. Однако дыма было так много, что людей из соседних кают пришлось эвакуировать.
По словам Нёйд, ситуация на пароме Silja Europa нормализовалась, и огонь не представлял угрозы для людей. Судно продолжит ходить по расписанию.