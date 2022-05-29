В Кохтла-Ярве появятся пешеходные переходы нового поколения

Проще говоря, это модульная система, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы сделать движение между участниками дорожного движения и транспортными средствами более безопасным.

Инновационные пешеходные переходы появятся в двух местах города. Их основная задача — повысить осведомленность участников дорожного движения в его окрестностях и предупредить участников дорожного движения о возможных опасных ситуациях. Для привлечения внимания и бдительности участников дорожного движения в системе предусмотрен светофор с непрерывной подсветкой пешеходного перехода и предупреждающими светодиодными огнями. Кроме того, система собирает в режиме реального времени данные о трафике.

"С помощью инновационного встроенного модуля от Bercman Technologies умный пешеходный переход собирает анонимную информацию об участниках дорожного движения в непосредственной близости от перехода. Это позволяет городу отслеживать скорость и направление транспортных средств как для анализа в реальном времени, так и для последующего анализа. Собранные данные также позволяют составить сводку о дорожном движении по типам транспортных средств и дополнительно подсчитать велосипедистов и пешеходов. Для отслеживания данных город имеет доступ к программе управления данными Bercman, где вся статистика дорожного движения отображается в комплексном и графическом виде для удобного отслеживания. Данные помогут городу в будущем принимать решения по управлению дорожным движением, чтобы сделать движение на участке дороги более плавным и безопасным”, - прокомментировал исполнительный директор фирмы-победителя Март Сууркаск.

Как отметила координатор конкурса инноваций от Технополя Ольга Курдовская, победителя комиссия выбирала очень тщательно, взвешивая все возможные варианты в направлении реальной выгоды для жителей города.

“В данном решении есть большой плюс: это не просто умный пешеходный переход, но целая система сбора самых разных данных, и именно в этом город увидел потенциал. Ведь как бывает: покупаем мы какую-то умную технику - стиральную машину, посудомойку, но используем всего пару кнопок. А у этой техники гораздо более широкий функционал, и правильно бы было выжать из этого знания максимум. Так и здесь: во время пилотного проекта мы получим полный пакет данных, а что с ними делать дальше - это уже задача уровня “изучить полную инструкцию к стиральной машине и извлечь максимальный потенциал из изученного”, - комментирует результаты конкурса Ольга Курдовская. - Бесспорно, все идеи, представленные на конкурс были неплохими, но именно с помощью сбора данных и их анализа мы сможем понять, какие слабые места существуют на том или ином участке дорожного движения. Мало собрать данные, с данными еще нужно уметь работать - быстро анализировать. На основании уже полученных данных город может не только выстраивать процессы, планировать, предоставлять полезную информацию для жителей города, но, и таким образом, содействовать развитию социально-экономическому развитию “умных” городов”.

По словам вице-мэра по развитию Кохтла-Ярве Рийны Ивановой, в пользу данного выбора сыграло то, что это решение направлено на безопасность всех участников дорожного движения.

“С появлением умного перехода самый широкий участок дороги станет безопасным. Речь идет об участке у магазина Prestone, кроме того, данные, полученные в процессе пилотирования, будут использованы для планирования нового автобусного вокзала. Второе предположительное место, где будет установлен умный пешеходный переход - Пуру-теэ, 77, где также наблюдается повышенное количество участников дорожного движения”, - поделилась планами Иванова.

Кохтла-Ярве остается единственным самоуправлением на северо-востоке Эстонии, которое принимает участие в проекте инновационного конкурса при поддержке Технополя.