Россия сообщает, что с момента начатой ею же войны в Украине вывезла более миллиона жителей. Россия называет это эвакуацией, знатоки международных прав - депортацией, которую строго запрещают международные нормы. TVNET выслушал историю Алены (имя изменено с целью сохранения персональных данных) о том, как она из окруженного Мариуполя сначала попала в Россию, а после этого - в Латвию. Со стороны российских оккупационных сил была создана иллюзия: ехать в Россию или остаться в окруженном городе, где рядом с домом падают ракеты; остаться в России или самой на чужой земле искать возможности при помощи добровольцев покинуть страну.

О жизни в окруженном Мариуполе публично прозвучало множество свидетельств, и все они похожи на рассказ Алены. Постоянные обстрелы и пребывание в подвалах домов без отопления, электричества, воды и связи. Приготовление еды на костре у входа в подъезд, чтобы в любой момент можно было спрятаться от опасности. Похороненные во дворах микрорайонов блочных домов близкие и соседи, которые не выжили. В большей или меньшей степени разрушены почти все жилые дома; многие превратились в груды обломков и больше не будут заселены. "Ад на земле", - такое описание использовалось часто.

Менее известно о том, что происходит с украинцами, которых с оккупированных российскими войсками территорий направляют в Россию. Несмотря на то, что статья 49 Женевской конвенции о защите мирных жителей во время войны ясно устанавливает, что индивидуальное или массовое перемещение мирных жителей и депортация с оккупированных территорий на территорию оккупирующего государства строго запрещены, Россия не скрывает, что из Украины вывезено в Россию более миллиона человек.