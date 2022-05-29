Вс, 29.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Турция не дает согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

rus.postimees.ee
Турция не дает согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган Фото: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

Несмотря на прошедшие на этой неделе переговоры Турции с представителями Швеции и Финляндии, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему отказывается дать согласие на расширение НАТО, передает DW.

Пока он стоит во главе турецкого государства, Анкара не может сказать "да" вступлению в НАТО стран, поддерживающих террор, приводит слова Эрдогана газета Hürriyet в воскресенье, 29 мая.

По словам Эрдогана, переговоры с Хельсинки и Стокгольмом, которые состоялись 25 мая, "не прошли на ожидаемом уровне" - страны не предприняли требуемых властями Турции шагов в борьбе с терроризмом. "Они не откровенны и не честны", - добавил президент Турции, говоря о финских и шведских властях.

Эрдоган также заявил, что Турция хотела бы как можно скорее увидеть окончание войны между Россией и Украиной, но ситуация становится все более негативной с каждым днем. "В понедельник я проведу телефонные переговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы продолжим призывать стороны к использованию каналов диалога и дипломатии", - сказал он.

Анкара обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке терроризма

Турция в настоящее время является единственным членом НАТО, открыто блокирующим начало процесса о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Анкара оправдывает свою позицию предполагаемой поддержкой этими странами курдских вооруженных формирований, которые она считает террористическими. Также турецкие власти требуют от Швеции и Финляндии экстрадиции "террористов".

Принятие новых членов должно быть единогласно одобрено всеми государствами, входящими в НАТО.

Ключевые слова
Наверх