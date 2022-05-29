В КНДР за сутки заразились «лихорадкой» почти 90 000 человек

В Северной Корее за минувшие сутки "лихорадка" выявлена еще у 89,5 тыс. жителей, что на 980 больше, чем сутками ранее, сообщило в воскресенье, 29 мая, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные Государственного штаба по предотвращению распространения эпидемии. Сообщается также, что за субботу в КНДР выздоровели 106 390 человек - на 12 230 меньше, чем за пятницу.

Всего за время эпидемии "лихорадки", которую зарубежные эксперты считают, на самом деле, коронавирусной инфекцией, в Северной Корее заразились уже 3 448 880 человек, 3 262 700 из них выздоровели и 69 умерли. Борьба с инфекцией остается в центре внимания партийного и государственного руководства КНДР.