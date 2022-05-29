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Впервые в истории: сборная Эстонии по футболу сыграет со сборной Аргентины

BNS
Впервые в истории: сборная Эстонии по футболу сыграет со сборной Аргентины
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Действующий капитан сборной Аргентины — Лионель Месси.
Действующий капитан сборной Аргентины — Лионель Месси. Фото: BENOIT TESSIER/Reuters/Scanpix

Сборная Эстонии по футболу 5 июня выступит на стадионе испанского города Памплона, где состоится ее товарищеский матч со сборной Аргентины.

Договор об этом был подписан в воскресенье представителями футбольных союзов двух стран. Сборная Эстонии впервые в истории встретится с двукратным чемпионом мира и 15-кратным обладателем Кубка Америки по футболу. Непосредственно перед этой игрой аргентинцы сыграют 1 июня с чемпионом Европы, со сборной Италии. Команда Аргентины — единственная из команд уровня чемпионов мира, с которой Эстония еще не встречалась.

Информацию о возможности купить билеты на этот исторический матч Футбольный союз Эстонии сообщит при первой возможности.

2 июня на таллиннском стадионе A. Le Coq Arena в 19 часов эстонские футболисты в рамках матча Лиги наций встретятся со сборной Сан-Марино.

На 9 июня в Таллинне у них запланирована игра со сборной Мальты (Лига наций) и 13 июня — товарищеский матч с командой Албании в Тиране. За ходом всех матчей эстонской сборной можно будет проследить на канале Viaplay.

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