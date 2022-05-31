Фото ⟩ Привет, город Нарва! Путешествие на Северо-Восток на винтажном автобусе

Нарвская управа и компания Lux Express решили таким образом привлечь внимание жителей Эстонии и к междугороднему автобусному сообщению, и к приграничному городу, организовав для любителей старины и экстрима уникальный рейс: Таллинн – Нарва и обратно. Первая поездка прошла успешно, и, вполне вероятно, хорошее начинание продолжится.

Автобус отдыхает на промежуточной остановке в Силламяэ. Фото: Вера Копти.

Автобус Ikarus 255 на 36 пассажиров был изготовлен в 1979 году в Венгрии, на заводе Magyar и отреставрирован умельцами из эстонского предприятия Busland. Это двум мастерам, Андресу Хыраку и Йорвену Рангу мы обязаны тем, что автобус способен не только медленно и торжественно доехать до места почетной демонстрации своей ретро-внешности.

Похожий «Икарус» все заинтересованные могли увидеть в мае на площади Вабадузе, где проходила выставка, посвященная столетию таллиннского автобусного движения.

«Икарус», да не тот! В автобусной выставке принимал участие не наш долгожитель, а другой отреставрированный автобус. Фото: Михкель Марипуу

Наш Ikarus 255 готов к поездкам на дальние расстояния. Например, в Нарву и обратно он нас домчал с ветерком, да еще несколько автобусных экскурсий обслужил. В общем, автобус-труженик. Работающий пенсионер, так сказать.

Салон ретро-автобуса. За рулем Ингмар Роос. Фото: Вера Копти.

Есть, конечно, и особенности характера. Так, при наборе скорости его двигатель ревет, как стая медведей, а сам автобус, мягко говоря, вибрирует, а в салоне ощутимо пахнет бензином, или дизелем, или на чем он там ездит, простите профессионального пассажира за незнание технических тонкостей! Через несколько метров вибрация прекращается, но двигатель продолжает шуметь, немного мешая разговаривать. Через час к этому уже привыкаешь.

«Икарус» на трассе. Фото: Lux Express

В горку, неподалеку от Силламяэ, наш Ikarus поднимался, по-стариковски вздыхая, а чтобы открыть пассажирам дверь, водителю каждый раз приходилось вставать со своего места, спускаться к этой самой двери, нажимать на рукоятку и сначала выходить самому – такая вот ретро-конструкция.

Ингмар Роос. Фото: Вера Копти.

«Да, сиденья в салоне не очень удобные, нет туалета, интернета, кондиционера и кофейного аппарата», — улыбаясь сообщил один из наших водителей – Ингмар Роос. Поиск в Google однако выдал информацию, что Ингмар – не просто молодой и симпатичный водитель автобуса, но и член правления Lux Express Estonia AS, о чем он из скромности умолчал.

И обычным пассажирам, и журналистскому десанту, приглашенному совершить поездку, приключение понравилось. В обратный путь можно было пуститься на рейсовом автобусе, но большинство осталось в уже обжитом салоне «Икаруса».

Тем более что вторым водителем был харизматичный и галантный Эвальд Ласс: он водит автобусы с 1975 года, а к тому же много лет является бессменным председателем Эстонского объединения водителей автобусов.

Если за рулем автобуса Эвальд Ласс, пассажиры могут быть спокойны. Фото: Вера Копти.