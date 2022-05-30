Министерство финансов, проанализировавшее организованные Министерством образования и науки закупки экспресс-тестов на коронавирус для использования в школах, начало производство о проступке в отношении министра образования Лийны Керсна (Партия реформ), пишет Rus.ERR.
В отношении Лийны Керсна было начато производство о проступке
В отношении Лийны Керсна было начато производство о проступке
О начале производства Керсна были проинформирована в конце прошлой недели. "Да, в прошлую пятницу я получила письменное приглашение от Министерства финансов дать показания 1 июня. В этом уведомлении также было указано, что они начали производство о проступке", - сказала Керсна.
Она заверила, что обязательно явится для дачи показаний и расскажет свою версию истории.
"В конце концов, я исполняла решение правительства, дело было с чрезвычайной ситуацией", - добавила Лийна Керсна.