Высокие цены на энергоносители заставили жителей Эстонии задуматься о печах

По словам печника с 28-летним опытом работы Райна Варика, такой спрос на печи он наблюдает впервые, а заказы он перестал принимать еще в феврале: «Первые запросы стали поступать, когда люди начали получать счета за электричество, но, если раньше люди устанавливали тепловые насосы "воздух-вода" или "воздух-воздух", то сейчас хотят камин или печь, работающие на твердом топливе».

О том, что печи и дровяные плиты снова в моде, констатируют и в фирме Ahja Moodulahi, занимающейся установкой модульных печей: очереди длинные, но помимо долгого ожидания проблемой может стать тот факт, что установка печи в доме невозможна.