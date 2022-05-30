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В Рийгикогу начинается обсуждение законопроекта о повышении детских пособий

rus.postimees.ee
В Рийгикогу начинается обсуждение законопроекта о повышении детских пособий
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Рийгикогу
Рийгикогу Фото: Eero Vabamägi

В Рийгикогу в понедельник состоится первое чтение законопроекта о повышении семейных пособий, вызывающего острые разногласия в правительстве.

Выдвинутый центристами законопроект предусматривает повышение пособия на первого и второго ребенка до 100 евро, а на семью с тремя и более детьми - до 700 евро, пишет Rus.ERR.

Инициативу поддержали представители всех парламентских партий, кроме возглавляющих правительство реформистов. Поскольку ее стоимость составит около 300 миллионов евро, партия премьер-министра настаивает как минимум на предварительном обсуждении в правящей коалиции.

В Партии реформ ранее обвинили центристов в попытке развалить правительство и не исключили, что прибегнут к обструкции при обсуждении законопроекта в парламенте.

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