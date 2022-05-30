В Рийгикогу начинается обсуждение законопроекта о повышении детских пособий

Выдвинутый центристами законопроект предусматривает повышение пособия на первого и второго ребенка до 100 евро, а на семью с тремя и более детьми - до 700 евро, пишет Rus.ERR.

Инициативу поддержали представители всех парламентских партий, кроме возглавляющих правительство реформистов. Поскольку ее стоимость составит около 300 миллионов евро, партия премьер-министра настаивает как минимум на предварительном обсуждении в правящей коалиции.