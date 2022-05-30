Сегодня в 10:00 начался первый экзамен у выпускников основной школы: эстонский язык. На выпускные экзамены зарегистрировались 13 706 учащихся.
У выпускников основной школы сегодня начинаются экзамены
Заведующая отделом тестов и оценивания Департамента образования и молодежи Айми Пюуа желает всем выпускникам основных школ успешной сдачи экзаменов. «Девятиклассникам предстоит последний рывок: еще две недели, в течение которых будут сданы три экзамена, а потом могут начаться летние каникулы. Девять лет напряженной работы позади, теперь молодые люди могут показать свои знания и умения», — сказала Пюуа.
Чтобы закончить основную школу, ученик должен сдать три выпускных экзамена. Первым проходит экзамен по родному (эстонскому) языку и эстонскому как второму языку. Экзаменационная сессия продолжится в пятницу, 6 июня, экзаменом по математике, а 14 июня пройдет экзамен по выбору.
Экзамен по выбору может быть экзаменом по русскому языку, биологии, химии, физике, географии, истории, обществознанию или по английскому, французскому, немецкому или русскому языку как иностранному.
Наибольшее число выпускников собирается сдавать экзамен по английскому языку: 7 817 человек. Далее следуют обществознание - более 2100 молодых людей. Экзамен по французскому или немецкому языку выбрали менее пятидесяти выпускников. Число выбравших другие экзамены колеблется от 260 до 2190 выпускников.