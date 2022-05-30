У выпускников основной школы сегодня начинаются экзамены

Заведующая отделом тестов и оценивания Департамента образования и молодежи Айми Пюуа желает всем выпускникам основных школ успешной сдачи экзаменов. «Девятиклассникам предстоит последний рывок: еще две недели, в течение которых будут сданы три экзамена, а потом могут начаться летние каникулы. Девять лет напряженной работы позади, теперь молодые люди могут показать свои знания и умения», — сказала Пюуа.

Чтобы закончить основную школу, ученик должен сдать три выпускных экзамена. Первым проходит экзамен по родному (эстонскому) языку и эстонскому как второму языку. Экзаменационная сессия продолжится в пятницу, 6 июня, экзаменом по математике, а 14 июня пройдет экзамен по выбору.

Экзамен по выбору может быть экзаменом по русскому языку, биологии, химии, физике, географии, истории, обществознанию или по английскому, французскому, немецкому или русскому языку как иностранному.