По словам председателя фракции Партии реформ Рийгикогу Марта Вырклаэва, перед сегодняшним первым чтением законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях партия не изменила своей позиции: в таком виде и в спешке они не поддерживают законопроект, пишет Postimees.
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Вырклаэв о детских пособиях: Партия реформ от своих позиций не отступит
Вырклаэв о детских пособиях: Партия реформ от своих позиций не отступит
По словам Вырклаэва, Партия реформ по-прежнему считает, что проект в его нынешнем виде не должен быть принят до Иванова дня. Остается надежда, что Центристская партия будет вести дела с партнером по коалиции, а не с оппозицией.
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