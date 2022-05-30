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Вырклаэв о детских пособиях: Партия реформ от своих позиций не отступит

rus.postimees.ee
Вырклаэв о детских пособиях: Партия реформ от своих позиций не отступит
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Март Вырклаев.
Март Вырклаев. Фото: Tairo Lutter

По словам председателя фракции Партии реформ Рийгикогу Марта Вырклаэва, перед сегодняшним первым чтением законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях партия не изменила своей позиции: в таком виде и в спешке они не поддерживают законопроект, пишет Postimees.

По словам Вырклаэва, Партия реформ по-прежнему считает, что проект в его нынешнем виде не должен быть принят до Иванова дня. Остается надежда, что Центристская партия будет вести дела с партнером по коалиции, а не с оппозицией.

«Мы считаем, что различные субсидии и расходы можно обсуждать вместе с экономическим прогнозом, а затем с учетом всех других расходов — зарплаты учителей, финансирования высшего образования, зарплаты полицейских и спасателей и т. д.», — сказал Вырклаэв. Он подчеркнул, что Партия реформ выступает за увеличение детских пособий, но это нужно делать более обдуманно и без спешки, так как нужно найти источники покрытия расходов.

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