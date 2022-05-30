Вырклаэв о детских пособиях: Партия реформ от своих позиций не отступит

По словам Вырклаэва, Партия реформ по-прежнему считает, что проект в его нынешнем виде не должен быть принят до Иванова дня. Остается надежда, что Центристская партия будет вести дела с партнером по коалиции, а не с оппозицией.

«Мы считаем, что различные субсидии и расходы можно обсуждать вместе с экономическим прогнозом, а затем с учетом всех других расходов — зарплаты учителей, финансирования высшего образования, зарплаты полицейских и спасателей и т. д.», — сказал Вырклаэв. Он подчеркнул, что Партия реформ выступает за увеличение детских пособий, но это нужно делать более обдуманно и без спешки, так как нужно найти источники покрытия расходов.