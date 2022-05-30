Львиная доля жителей Балтии хотели бы приобрести жилье как можно скорее

По данным опроса, 72% жителей Эстонии, 69% жителей Литвы и 68% жителей Латвии убеждены, что купят собственное жильё, как только позволят финансы. "Эти результаты показывают, что владение собственной недвижимостью очень важно для жителей Балтии и ценится выше, чем аренда", – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. "Для наших клиентов важно иметь возможность обустроить свой дом в соответствии со своими желаниями и потребностями и самим принимать решения о необходимых улучшениях и изменениях".

Однако в разных странах ситуация разная, и в некоторых регионах Европы аренда более распространена, чем в балтийских странах. Около 70% населения в ЕС живут в собственной недвижимости, но в странах Балтии этот показатель выше среднего по ЕС – 81% в Эстонии и Латвии, 89% в Литве, в то время как в Германии, Австрии и Дании только 50–60% населения живут в собственной недвижимости.

Около трети опрошенных в Эстонии в качестве важных факторов при покупке собственного жилья называют чувство уверенности в своих планах, стабильную работу, чтобы приобретаемая недвижимость была поближе к месту работы, а также выгодную цену недвижимости в сочетании с выгодными условиями ипотеки. Для жителей Таллинна и других крупных городов близость расположения дома к месту работы является таким же важным критерием, как и для жителей небольших населённых мест.

Ребане отметил, что молодые люди обычно испытывают трудности с поиском первого первоначального взноса, поскольку они еще не накопили достаточно сбережений, будучи недавно трудоустроенными. "Именно поэтому многие страны используют схемы поддержки молодых людей, чтобы они могли сделать первый вклад, например, в Эстонии это можно сделать через KredEx", – пояснил Ребане. Аналогичным образом, гарантированный KredEx кредит на покупку жилья также предусматривает меньший первый взнос, например, для семей с детьми.

Трудности, с которыми сталкиваются молодые люди при поиске первоначального взноса, также подтверждаются результатами опроса: для 50% молодых людей в возрасте 18–29 лет наличие первоначального взноса является важным фактором при покупке недвижимости. "С другой стороны, жилищные кредиты наиболее активно выдаются 30–36-летним людям, у которых есть стабильная работа, сбережения и желание иметь собственное жилье", – говорит Ребане.

Более молодые люди, в возрасте 18–39 лет, также мотивированы на покупку собственной недвижимости тем, что выплата кредита обходится им дешевле, чем арендная плата за съемное жилье. Для пожилых людей это не так важно.