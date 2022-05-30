Две трети жителей стран Балтии планируют приобрести собственное жилье, как только это станет возможным с финансовой точки зрения, и только каждый десятый считает, что покупать собственное жилье следует только после того, как будет найден дом мечты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в странах Балтии по заказу Luminor.
Львиная доля жителей Балтии хотели бы приобрести жилье как можно скорее
По данным опроса, 72% жителей Эстонии, 69% жителей Литвы и 68% жителей Латвии убеждены, что купят собственное жильё, как только позволят финансы. "Эти результаты показывают, что владение собственной недвижимостью очень важно для жителей Балтии и ценится выше, чем аренда", – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. "Для наших клиентов важно иметь возможность обустроить свой дом в соответствии со своими желаниями и потребностями и самим принимать решения о необходимых улучшениях и изменениях".
Однако в разных странах ситуация разная, и в некоторых регионах Европы аренда более распространена, чем в балтийских странах. Около 70% населения в ЕС живут в собственной недвижимости, но в странах Балтии этот показатель выше среднего по ЕС – 81% в Эстонии и Латвии, 89% в Литве, в то время как в Германии, Австрии и Дании только 50–60% населения живут в собственной недвижимости.
Около трети опрошенных в Эстонии в качестве важных факторов при покупке собственного жилья называют чувство уверенности в своих планах, стабильную работу, чтобы приобретаемая недвижимость была поближе к месту работы, а также выгодную цену недвижимости в сочетании с выгодными условиями ипотеки. Для жителей Таллинна и других крупных городов близость расположения дома к месту работы является таким же важным критерием, как и для жителей небольших населённых мест.
Ребане отметил, что молодые люди обычно испытывают трудности с поиском первого первоначального взноса, поскольку они еще не накопили достаточно сбережений, будучи недавно трудоустроенными. "Именно поэтому многие страны используют схемы поддержки молодых людей, чтобы они могли сделать первый вклад, например, в Эстонии это можно сделать через KredEx", – пояснил Ребане. Аналогичным образом, гарантированный KredEx кредит на покупку жилья также предусматривает меньший первый взнос, например, для семей с детьми.
Трудности, с которыми сталкиваются молодые люди при поиске первоначального взноса, также подтверждаются результатами опроса: для 50% молодых людей в возрасте 18–29 лет наличие первоначального взноса является важным фактором при покупке недвижимости. "С другой стороны, жилищные кредиты наиболее активно выдаются 30–36-летним людям, у которых есть стабильная работа, сбережения и желание иметь собственное жилье", – говорит Ребане.
Более молодые люди, в возрасте 18–39 лет, также мотивированы на покупку собственной недвижимости тем, что выплата кредита обходится им дешевле, чем арендная плата за съемное жилье. Для пожилых людей это не так важно.
Исследование было проведено компанией Norstat Latvia по заказу Luminor в трех странах Балтии в апреле этого года. Опрос охватил 1000 респондентов в возрасте 18–74 лет.