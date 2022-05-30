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В России заблокировали сайт правозащитного центра «Мемориал»

Новая Газета. Европа
В России заблокировали сайт правозащитного центра «Мемориал»
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Полицейские возле Мосгорсуда во время слушаний по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориала".
Полицейские возле Мосгорсуда во время слушаний по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориала". Фото: ALEXANDER NEMENOV

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра «Мемориал», сообщает  «Роскомсвобода». Это подтверждает и сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта в России — 0%, пишет Новая газета. Европа

Доступ к сайту memohrc.org ограничен по требованию Генпрокуратуры от 28 мая. Блокировка началась в тот же день, следует из данных «Роскомсвободы».

«Мемориал» — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий. «Международный Мемориал» был основан правозащитниками Львом Пономаревым и Андреем Сахаровым в 1989 году.

Правозащитный центр «Мемориал», а также «Международный Мемориал» внесены российским минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента». В самой организации неоднократно оспаривали этот статус, в том числе и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

14 июня ЕСПЧ должно вынести первое решение по «иноагентскому» делу; среди организаций, подавших жалобы в суд, числится «Мемориал», а также комитет «Гражданское содействие», ассоциация «Агора», фонд «Голос», фонд «Общественный вердикт», Центр защиты прав СМИ, Центр социально-трудовых прав, Комитет против пыток, Сахаровский центр, центр «Сова» и многие другие организации.

Верховный суд России вынес решения о ликвидации ПЦ «Мемориал» и «Международного Мемориала» в декабре прошлого года. Генпрокуратура обратилась в ВС с соответствующими требованиями 11 ноября. В качестве причины ведомство указало систематическое отсутствие маркировки «иноагента» у материалов организации. После вынесения решения о ликвидации «Международный Мемориал» заявил о намерении найти «законные способы» для продолжения работы.

К правозащитному центру возникли претензии и у московской прокуратуры: ее представители нашли в деятельности ПЦ «Мемориал» «психологические и лингвистические признаки» оправдания террористических организаций. Помимо этого, прокуратура на прошедшем 23 декабря заседании заявляла, что отсутствие маркировки в статьях ПЦ «Мемориал» может ввести в «депрессивное состояние».

28 февраля Верховный суд окончательно ликвидировал «Международный Мемориал». В конце января «Международный Мемориал» оспорил решение Верховного суда о ликвидации. В апелляционной жалобе было отмечено, что ликвидация организации за отсутствие маркировки «иноагента», что само по себе не является грубым неоднократным нарушением закона, противоречит международным обязательствам России.

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