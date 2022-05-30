Пн, 30.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Коннолли: мы должны продолжать санкции, чтобы Путин знал, что цена войны будет расти

BNS
Коннолли: мы должны продолжать санкции, чтобы Путин знал, что цена войны будет расти
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Коннолли.
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Коннолли. Фото: Anna Moneymaker

Санкции против России должны продолжаться и ужесточаться, чтобы президент России Владимир Путин знал, что цена безрассудной и маниакальной войны будет только возрастать, заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Коннолли.

Он участвует в заседании ПА НАТО в Вильнюсе в понедельник.

«Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине защитить себя, насколько это возможно, с учетом запросов Украины о военной технике для обмене разведданными. Украина должна быть в силах эффективно защищаться. Мы должны поддерживать и усиливать эффективные и долгосрочные санкции, независимо от того, как долго они будут действовать. Путин и его помощники должны знать, что цена их безрассудной и маниакальной войны будет только возрастать», — сказал глава ПА НАТО.

Он также заявил, что на саммите НАТО в Мадриде Альянс должен принять стратегическую концепцию, адаптированную к «новым стратегическим реалиям», значительно укрепив вооруженные силы на восточном фланге.

«Приверженность союзников по НАТО статье 5 и коллективной обороне крепка, как сталь, и мы должны подтвердить эту приверженность в Мадриде, четко дав понять, что союзники предпримут все необходимые шаги для защиты каждого сантиметра территории НАТО», — сказал Коннолли.

В своем выступлении глава ПА НАТО также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в «ужасных преступлениях России» и заявил, что необходим послевоенный план Маршалла по восстановлению Украины.

"Мы будем и впредь решительно поддерживать Украину и ее народ. Вторжение России в Украину — акт массовой агрессии, невиданный со времен Второй мировой войны. Его конечная цель — подорвать демократию, нарушить европейский порядок безопасности и разрушить порядок, основанный на международных правилах. Война создала новую стратегическую реальность, с которой нам приходится иметь дело как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал президент ПА НАТО.

В понедельник в Сейме проходит пленарное заседание ПА НАТО, на котором обсуждается война в Украине и угрозы, исходящие от России.

Заседание должно было состояться в Киеве, но из-за вторжения России в Украину мероприятие пришлось перенести в более безопасное место, и Сейм Литвы предложил провести его в Вильнюсе.

ПА НАТО — это межпарламентская организация, в которой парламентарии стран НАТО обсуждают ключевые вопросы политики, безопасности и обороны в евроатлантическом регионе с партнерами, не входящими в НАТО.

Весенняя сессия ПА НАТО в последний раз проходила в Литве в 2014 году.

Ключевые слова
Наверх