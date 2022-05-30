Карим Бензема: «Это самая сложная победа в ЛЧ, но "Реал" заслужил ее. Удача здесь ни при чем»

«Это самая сложная победа в Лиге чемпионов, но мы заслужили ее. Удача здесь ни при чем. Это гордость. Я работаю ради таких вечеров.

Анчелотти – лучший тренер мира, другого описания у меня нет. Я счастлив и горд за этот клуб и этот состав.