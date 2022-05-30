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Карим Бензема: «Это самая сложная победа в ЛЧ, но "Реал" заслужил ее. Удача здесь ни при чем»

rus.postimees.ee
Карим Бензема: «Это самая сложная победа в ЛЧ, но "Реал" заслужил ее. Удача здесь ни при чем»
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Карим Бензема
Карим Бензема Фото: GABRIEL BOUYS/AFP

Накануне мадридский клуб победил «Ливерпуль» в финале турнира со счетом 1:0, пишет sports.ru.

«Это самая сложная победа в Лиге чемпионов, но мы заслужили ее. Удача здесь ни при чем. Это гордость. Я работаю ради таких вечеров.

Анчелотти – лучший тренер мира, другого описания у меня нет. Я счастлив и горд за этот клуб и этот состав.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, это моя пятая победа в этом турнире. Я очень счастлив. Теперь мы отправимся в Мадрид, чтобы отпраздновать с нашими фанатами», – сказал форвард «Реала».

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