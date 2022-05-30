Налоговики обратились к арендодателям с важным напоминанием

"В данном случае речь идет о доходе от аренды, то есть люди сдают свою квартиру. Это долгосрочный договор, и вся сумма дохода от аренды за год должна быть занесена в декларацию о доходах", - пояснил в понедельник руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус, а заодно уточнил, что налог в действительности взимается только с 80% такого дохода.

По словам Паулуса, важно, что для покрытия расходов, связанных с арендой недвижимости, владелец недвижимости может списывать с дохода от аренды жилого помещения 20%, и для этого не нужно отдельно предъявлять расходные документы, поскольку отчисление в размере 20% осуществляется автоматически в момент декларирования дохода от аренды.

"Например, если годовой доход от аренды составляет 1000 евро, то налог необходимо платить с 800 евро. Это сделано для упрощения подачи декларации, чтобы человеку не приходилось собирать все чеки", - пояснил Паулус.

Если в налоговом органе выяснят, что человек не задекларировал доход от аренды недвижимости, то ему придется исправить декларацию, уплатить причитающийся государству налог, пеню за каждый день просрочки не уплаченного налога, а также, по решению департамента, штраф.