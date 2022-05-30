Сергей Гаранжа покинул пост директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея

Очень жаль, что с поста директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея уходит настоящий профессионал, много лет проработавший на благо эстонской столицы, воспитавший не одно поколение достойных граждан Эстонии [...] Надеемся, что школа и дальше будет держать заданную Сергеем Николаевичем планку, а бесценный его опыт будет и впредь служить на благо людям,