Пн, 30.05.2022
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Сергей Гаранжа покинул пост директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея

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Сергей Гаранжа покинул пост директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея
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Сергей Гаранжа.
Сергей Гаранжа. Фото: Сандер Ильвест

В сегодняшнем выпуске газеты «Столица» появилось интервью с директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея Сергеем Гаранжой, в котором он заявил, что принял решение уйти со своего поста.

В интервью Гаранжа признался, что это его решение.

Важно не то, как ты начинал, важно уйти в тот момент, когда ты достиг положительных результатов. И уйти самому,

- ответил он на вопрос журналиста.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил благодарность Сергею Гаранже за многолетний вклад в дело образования.

Очень жаль, что с поста директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея уходит настоящий профессионал, много лет проработавший на благо эстонской столицы, воспитавший не одно поколение достойных граждан Эстонии [...] Надеемся, что школа и дальше будет держать заданную Сергеем Николаевичем планку, а бесценный его опыт будет и впредь служить на благо людям,

- отметил Кылварт.

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