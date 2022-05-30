В сегодняшнем выпуске газеты «Столица» появилось интервью с директором Таллиннского Линнамяэского русского лицея Сергеем Гаранжой, в котором он заявил, что принял решение уйти со своего поста.
Сергей Гаранжа покинул пост директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея
Сергей Гаранжа покинул пост директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея
В интервью Гаранжа признался, что это его решение.
Важно не то, как ты начинал, важно уйти в тот момент, когда ты достиг положительных результатов. И уйти самому,
- ответил он на вопрос журналиста.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил благодарность Сергею Гаранже за многолетний вклад в дело образования.
Очень жаль, что с поста директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея уходит настоящий профессионал, много лет проработавший на благо эстонской столицы, воспитавший не одно поколение достойных граждан Эстонии [...] Надеемся, что школа и дальше будет держать заданную Сергеем Николаевичем планку, а бесценный его опыт будет и впредь служить на благо людям,
- отметил Кылварт.
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