Финские хоккеисты получат внушительные премии за победу на чемпионате мира

На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.