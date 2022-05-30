Пн, 30.05.2022
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Финские хоккеисты получат внушительные премии за победу на чемпионате мира

rus.postimees.ee
Финские хоккеисты получат внушительные премии за победу на чемпионате мира
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Финские болельщики.
Финские болельщики. Фото: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0), передает «Чемпионат»

На 25-й минуте Дилан Козенс, реализовав большинство, вывел канадцев вперёд. На 45-й минуте Микаэль Гранлунд забил в ситуации «пять на три» и сравнял счёт. На 46-й минуте он оформил дубль и вывел финнов вперёд. На 55-й минуте Йоэль Армиа с передачи Юхо Ламмикко в третий раз поразил ворота Канады. На 58-й минуте Зак Уайтклауд отыграл один гол. Через 48 секунд Макс Комтуа сравнял счёт. Оба гола были забиты, когда канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Победный гол на 67-й минуте забил Сакари Маннинен.

По сообщению руководителя Союза хоккея Финляндии Матти Нурминена, за золотую медаль чемпионата мира каждому игроку положена премия в размере 27 000 евро. В состав сборной входит 17 игроков, которые несколькими месяцами ранее выиграли в Пекине и олимпийское золото. Окончательный размер премии за победу на Олимпиаде еще не утвержден, но Олимпийский комитет пообещал, что среди сборной будет распределено 100 000 евро.

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