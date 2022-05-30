Премьер-министр на учениях «Ёж»: мы показали, что Эстония хорошо защищена

«"Еж" — это совместное усилие многих, которое показывает сильную волю наших граждан к защите. Я благодарна всем эстонским бойцам и нашим союзникам, которые собрались на совместные учения. Каждый участник бесценен. Я вижу, что Эстония хорошо защищена благодаря нашим профессиональным Силам обороны и приверженности Кайтселийта, — сказала Каллас. — Я также хотела бы поблагодарить семьи и работодателей участников, которые проявили понимание и поддержку. Благодаря вам члены Кайтселийта и резервисты смогли использовать эти недели, чтобы поупражняться в защите нашей свободы».

Каллас наблюдала за боевыми стрельбами на центральном полигоне Сил обороны, ставшими привычным завершающим этапом «Ежа». Трехнедельные учения проверяли боевую готовность Сил обороны и их способность реагировать на сценарии угроз.

Важной частью учений было сотрудничество с союзниками. «Совместная отработка действий также очень важна, чтобы мы были готовы к укрепленному присутствию союзников», — прокомментировала Каллас.

29-30 июня состоится саммит НАТО в Мадриде, где ожидаются долгосрочные решения для усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО.

В минувшие выходные, 21 мая, премьер-министр посетила Таллиннскую дружину Кайтселийта и информационные учения «Ежа». Почти три тысячи человек выразили желание вступить в Кайтселийт после нападения России на Украину. Правительство также выделило Кайтселийту дополнительные средства на развитие и обучение отрядов территориальной обороны.