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Премьер-министр на учениях «Ёж»: мы показали, что Эстония хорошо защищена

rus.postimees.ee
Премьер-министр на учениях «Ёж»: мы показали, что Эстония хорошо защищена
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Премьер-министр Кая Каллас на учениях «Еж» убедилась лично, что каждая иголка бесценна.
Премьер-министр Кая Каллас на учениях «Еж» убедилась лично, что каждая иголка бесценна. Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Вчера премьер-министр Кая Каллас побывала на учениях «Ёж», познакомилась с их ходом и встретилась с командующим Силами обороны генералом Мартином Херемом и военнослужащими, участвующими в стрельбах на центральном полигоне.

«"Еж" — это совместное усилие многих, которое показывает сильную волю наших граждан к защите. Я благодарна всем эстонским бойцам и нашим союзникам, которые собрались на совместные учения. Каждый участник бесценен. Я вижу, что Эстония хорошо защищена благодаря нашим профессиональным Силам обороны и приверженности Кайтселийта, — сказала Каллас. —  Я также хотела бы поблагодарить семьи и работодателей участников, которые проявили понимание и поддержку. Благодаря вам члены Кайтселийта и резервисты смогли использовать эти недели, чтобы поупражняться в защите нашей свободы».

Каллас наблюдала за боевыми стрельбами на центральном полигоне Сил обороны, ставшими привычным завершающим этапом «Ежа». Трехнедельные учения проверяли боевую готовность Сил обороны и их способность реагировать на сценарии угроз.

Важной частью учений было сотрудничество с союзниками. «Совместная отработка действий также очень важна, чтобы мы были готовы к укрепленному присутствию союзников», — прокомментировала Каллас.

29-30 июня состоится саммит НАТО в Мадриде, где ожидаются долгосрочные решения для усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО.

В минувшие выходные, 21 мая, премьер-министр посетила Таллиннскую дружину Кайтселийта и информационные учения «Ежа». Почти три тысячи человек выразили желание вступить в Кайтселийт после нападения России на Украину. Правительство также выделило Кайтселийту дополнительные средства на развитие и обучение отрядов территориальной обороны.

Масштабное учение «Ёж» проходит в четвертый раз и завершится 3 июня. Во время учений около 15 300 резервистов, действующих военных, призывников, членов Кайтселийта и солдат союзников тренируются защищать Эстонию.

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