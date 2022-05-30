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Гастарбайтеры в Эстонии часто вынуждены бороться за свою зарплату

Мерике Леэс
Гастарбайтеры в Эстонии часто вынуждены бороться за свою зарплату
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Cтроительные рабочие.
Cтроительные рабочие. Фото: Margus Ansu/Tartu Postimees

Иностранным рабочим в Эстонии часто бывает трудно получить справедливую заработную плату и другое вознаграждение, из-за чего общая сумма претензий, поданных в комиссию по трудовым спорам, превышает четверть миллиона евро. Больше всего заявлений в комиссию по трудовым спорам подали украинцы, пишет Postimees.

Если сравнить общее количество заявлений, поступивших в комиссии по трудовым спорам, с аналогичным периодом прошлого года, то оно осталось точно таким же - 57 заявлений. Из них 23 помечены как поступившие от украинцев. Таким образом, споры, связанные с украинцами, составляют 40 процентов споров иностранных рабочих. Помимо украинцев, заявления также поступили от грузинских и латвийских работников.

«Нельзя сказать, что трудовые споры связаны с украинскими беженцами войны - скорее с украинцами, которые ранее приехали на работу в Эстонию», — сказала заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

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