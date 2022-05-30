30 мая цены на нефть выросли до двухмесячного максимума. Эталонная марка Brent подорожала до самого высокого уровня с конца марта. Об этом свидетельствуют данные Reuters.
Цена на нефть поднялась на самый высокий уровень за последние два месяца
Так, июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до 119,89 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5% до 115,67 долларов за баррель.
Почему нефть дорожает?
Главная причина — 30 и 31 мая лидеры Европейского союза проведут ряд встреч , на которых будут обсуждать шестой пакет санкций против России за войну в Украине. Трейдеры ждут, договорятся ли в ЕС о запрете российской нефти, пишет segodnya.ua.
"Я не думаю, что было бы преувеличением предположить, что спекулянты готовятся к скачку рынка нефти после саммита ЕС", – сказал журналистам управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Что будет дальше?
Аналитики считают, что эмбарго на российскую нефть усугубит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона в США и Европе.
Эмбарго на нефть
Европейский союз пока не может договориться о новых санкциях против России. Переговоры о запрете морских поставок российской нефти продолжатся 30 мая.
Европа не может согласовать шестой пакет санкций из-за Венгрии, которая выступает категорически против ограничений на поставки российского черного золота. Правительство считает, что им нужно больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.