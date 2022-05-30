Ирина Эмбрих опередила Эрику Кирпу и прошла на титульные соревнования

Эти соревнования были важны и для домашней турнирной таблицы, потому что речь идето последнем соревновании перед чемпионатом Европы, который пройдет в следующем месяце, а в июле пройдет чемпионат мира. Три места в сборной уже заняты, оставалось последнее. В этом сезоне уже в третий раз на этапе чемпионата мира Дифферт попадала в первую восьмерку и становилась лидером домашней турнирной таблицы, опередив Катрину Лехис.

Однако важнейшее изменение прошло за их спинами.

Поскольку Эрика Кирпу ограничилась первым раундом основной таблицы, Кристине Кууск, чтобы ее обойти, нужно было дойти до третьего раунда, а Ирине Эмбрих — до четвертьфинала. Самая опытная фехтовальщица Эстонии справилась с задачей, победив в третьем раунде француженку Лоуренс Эпе со счетом 15:8. Затем пришлось признать превосходство еще одной француженки Мари-Флоранс Кандассами (13:10). Куусе завершила соревнвоания во втором туре.

В домашнем рейтинге у Дифферт 447, у Лехис 425, у Эмбрих 289, у Кирпу 272 и у Кууск 268 баллов. В соответствии с правилами, на чемпионат Европы и чемпионат мира попадают Дифферт, Лехис и Эмбрих, четвертую участницу команды назовет главный тренер Кайдо Кааберма.

С командным турниром произошло так, что заболевшая Кирпу не смогла принять в нем участие, а у Эмбрих заранее был куплен билет домой с датой на воскресенье. Так что Лехис, Дифферт и Кууск пришлось соревноваться втроем.