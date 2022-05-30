Путин заявил о готовности снять блокаду украинских портов

«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», — заявили в Кремле.

Россия и Украина покрывают почти треть мирового спроса на пшеницу, Россия является крупным экспортером удобрений, а Украина лидирует в экспорте кукурузы и подсолнечного масла.

Президент Путин заявил, что готов увеличить поток экспорта сельскохозяйственной продукции, но только в том случае, если Запад снимет с России санкции.

Украина и другие западные страны обвинили Россию в том, что она вызвала продовольственный кризис, а затем использовала его в переговорах. Действия Путина привели к росту цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

Если блокада портов продолжится, то более бедные домохозяйства в Африке и на Ближнем Востоке столкнутся с голодом, что в свою очередь может усугубить кризис беженцев.

Россия обвинила в сложившейся ситуации введенные против нее санкции и минирование украинских портов.