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Путин заявил о готовности снять блокаду украинских портов

rus.postimees.ee
Путин заявил о готовности снять блокаду украинских портов
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

По заявлению Кремля, в ходе позавчерашнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, Россия пообещала открыть украинские порты для экспорта зерна, пишет Postimees

«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», — заявили в Кремле.

Россия и Украина покрывают почти треть мирового спроса на пшеницу, Россия является крупным экспортером удобрений, а Украина лидирует в экспорте кукурузы и подсолнечного масла.

Президент Путин заявил, что готов увеличить поток экспорта сельскохозяйственной продукции, но только в том случае, если Запад снимет с России санкции.

Украина и другие западные страны обвинили Россию в том, что она вызвала продовольственный кризис, а затем использовала его в переговорах. Действия Путина привели к росту цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

Если блокада портов продолжится, то более бедные домохозяйства в Африке и на Ближнем Востоке столкнутся с голодом, что в свою очередь может усугубить кризис беженцев.

Россия обвинила в сложившейся ситуации введенные против нее санкции и минирование украинских портов.

По словам Кремля, РФ готова возобновить мирные переговоры с Украиной.

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